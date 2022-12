Ugur Yesil, CEO Kanal D şi Radio Impuls, premiat pentru leadership performant la Gala Premiilor Financial Intelligence Hall of Fame

Ugur Yesil, CEO şi Executive Board Member Kanal D şi Radio Impuls, a primit distincţia “Leadership performant” la Gala Financial Intelligence Hall of Fame Awards. Aflat la cea de-a cincea ediţie, evenimentul îşi propune să celebreze an de an personalităţi şi companii care s-au evidenţiat şi au inspirat în diverse domenii de business. Printre personalităţile prezente la eveniment s-au aflat şi vedete ale Kanal D, precum Cosmin Cernat şi Denise Rifai, dar şi oameni cheie din top managementul staţiei – Cristina Sava, Director de Marketing şi Comunicare al Kanal D.

Kanal D şi-a menţinut anul acesta a doua pozitie în Prime Time (20:00-24:00), la nivel Naţional, staţia aflandu-se în top trei televiziuni generaliste din România. De-a lungul celor 15 ani de existenţă a devenit un reper de profesionalism, inovaţie şi bune practici într-un domeniu extrem de competitiv, iar succesul se datorează liderului vizionar al staţiei, Ugur Yesil, şi echipei sale performante.

In curând, va exista pe piaţa media din România şi Kanal D2, pentru că Dogan Media International a obţinut aprobarea CNA pentru preluarea licenţei audiovizuale pentru serviciul de programe Bucureşti TV, ce va fi rembrenduit în noul Kanal D2. De asemenea, a fost aprobata de CNA şi preluarea de noi licenţe audiovizuale pentru Radio Impuls.

Kanal D îşi continuă misiunea de a oferi publicului entertainment de calitate şi informaţie relevantă, implicându-se în acelaşi timp în campanii sociale menite să schimbe în bine viaţa comunităţii.