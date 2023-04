Uite cum arată o petrecere cu mare ștaif! Am aflat lista artiștilor care vor cânta la nunta Mariei Constantin! Prietenii nu o lasă la greu | EXCLUSIV

In articol:

Maria Constantin și Robert Stoica își vor uni destinele vara aceasta, iar petrecerea de nuntă va fi una atipică și mai ales extrem de specială.

Cei doi îndrăgostiți au ales deja locația, meniul și muzica, iar din cele povestite de către artistă până acum se nuntă un eveniment ca un festival.

Vedeta s-a ocupat în detaliu de organizarea evenimentului, iar invitaților le-a impus chiar și o regulă clară pentru ziua cea mare. Maria Constantin ne-a povestit în trecut că își dorește ca nunta să fie o petrecere în toată regula, în aer liber și extrem de relaxată. Tradițiile vor lipsi de la eveniment, însă vor fi înlocuite de live cooking și concerte pe măsură.

Înainte de Paște, Maria Constantin a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a dezvăluit cine va cânta la eveniment și mai ales ce surprize a pregătit pentru invitații care se vor bucura de iubirea lor la petrecere.

Ei sunt artiștii care vor cânta la nunta Mariei Constantin

Îndrăgita interpretă de muzică populară ne-a dezvăluit lista artiștilor care vor cânta la petrecerea de nuntă. Prietenii la nevoie se cunosc, căci artista o relație foarte bună cu toți cei care vin să aducă bucuria la eveniment.

Marcela Fota, SJ Stone și Emilia Ghinescu sunt doar câțiva dintre prietenii Mariei Constantin, iar de la petrecere nu va lipsi nici Adrian Minune, manelistul fiind prieten vechi și cu nașii de cununie ai vedetei.

"O să fie Luis Gabriel, o să vină și Adrian Minune. Nu va lipsi Emilia Ghinescu care îmi este și prietenă. Va veni și Marcela Fota care îmi este și ea prietenă.

Mai trebuie să mai stabilim câteva detalii, voi avea și un cvartet la începutul nunții care să o să cânte cafe concert. Prietenul meu DJ Stone va fi și DJ-ul de la nunta noastră. Momentan nu am stabilit toate detaliile chiar cu toată lumea", a povestit Maria Constantin, pentru WOWbiz.ro.

Maria Constantin [Sursa foto: Instagram]

Maria Constantin și-a ales rochia de mireasă înainte să fie cerută în căsătorie

Artista ne-a dezvăluit în trecut că modelul rochiei de mireasă a fost ales în urmă cu mult timp, chiar înainte să știe că va fi cerută în căsătorie. Cântăreața a vorbit atunci cu desginerul ei și i-a mărturisit că dacă s-ar mai căsători, așa și-ar dori să arate ținuta din ziua nunții.

"Modelul este ales de multă vreme. Eu am discutat cu Florin Burescu, cel care o să îmi creeze rochia și am văzut un model care mi-ar plăcea, cu mici modificări. Am ales modelul de multă vreme, înainte să fiu cerută în căsătorie.

Am văzut modelul și nici nu eram în relație atunci, dar am zis că dacă mă voi mai mărita vreodată cam așa va arăta rochia de mireasă și până acum nu mi-am schimbat modelul din cap. O să fie o rochie tip sirenă, dar spre garden party pentru că așa va fi petrecerea. Trebuie să fie ceva mai lejer", ne-a dezvăluit artista, în urmă cu câteva luni.

Maria Constantin [Sursa foto: Instagram]

Maria Constantin și Robert Stoica, nuntă plină de surprize

Artista și logodnicul ei au pregătit o mulțime de surprize pentru evenimentul ce va avea loc la vară. Vedeta ne-a dezvăluit cum va arăta meniul și recunoaște că toate petrecerea va fi ca un festival, tocmai pentru că invitații se vor bucura și de zone speciale cu bere, trabucuri și vată de zahăr.

"Am stabilit în mare parte și meniul, va fi în stil italienesc. Aperitivul și cu peștele vor fi servite la farfurie pentru că este foarte cald, iar seara când se întunecă vom avea, de la sarmale și friptură și restul preparatelor, vor fi în genul acela de live cooking.

Vom avea și un colț cu trabucuri și narghilele pentru invitați, va fi o mașină de înghețată, o mașină cu bere. Vom avea și o mașină de popcorn, va fi o petrecere ca un festival", ne-a dezvăluit artista, în exclusivitate.

