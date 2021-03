Uite legea, nu e legea! Marcel Vela, suprins la o terasă din Capitală unde nu se respectau măsurile anti-COVID-19!

In articol:

Marcela Vela a fost surprins, aseară, la o terasă din Capitală unde nu se respectau măsurile anti-COVID. Primele declarații ale fostului ministru de Interne.

Marcel Vela, surprins la o terasă unde nu se respectă reguli

Marcel Vela a fost participat, ieri, la o ședință de bilanț la Ministerul de Interne, în ziua în care autoritățile au vorbit despre restricțiile care vor fi impuse pentru perioada următoare.

Însă, se pare că la scurt timp, fostul ministru de Interne a fost surprins la o terasă de Capitală unde nu se respectau măsurile anti-COVID-19.

Citeste si: Marcel Vela este în doliu! O persoană dragă ministrului a fost răpusă de coronavirus: „SARS COV 2, acest inamic, virus pervers și invizibil, s-a răzbunat!”

Ba chiar mai mult, la scurt timp după ce a fost contactat de jurnaliști, Vela a declarat că nu se afla într-o terasă acoperită, fapt care contravine normelor în vigoare.

Citeste si: Starea de sănătate a Andreei Bănică s-a înrăutățit. Luni era bine, azi: „Cu febră 40, la -10 grade, pe ploaie…”- bzi.ro

Marcel Vela, surprins la o terasă fără reguli/ sursă digi24

„Această terasă nu are acoperiș. O să vă dau o imagine cu acoperișul care este deschis. La masă am stat sub 6 persoane. Dacă derulați imaginea o să vedeți că în dreapta este o masă unde nu stă nimeni, pentru că erau marcate”, a spus Marcel Vela, potrivit digi24.

În continuare, a mai adăugat faptul că a respectat regulile de distanțare socială, ba chiar a stat la masă împreună cu doar alte 4 persoane.

Citeste si: Ministrul de Interne trage un semnal de alarmă asupra numărului șocant de infectări: „Luptele se câștigă mereu în echipă! Suntem pe un front”

„Așa cum, fiind acoperișul deschis, deasupra mesei, era un radiator electric. Vă spun cu certitudine că era un radiator electric, ceea ce înseamnă că era acoperișul deschis. Puteți trimite la orice oră după-amiaza să vedeți că acoperișul e rabatat și sunt radiatoare electrice. Nu vreau să intru pe detalii tehnice. Am intrat acolo, spațiul era deschis, am respectat regula la masă, fiind 5 în loc de 6, am respectat inclusiv scaunele, am lăsat un loc între noi așa cum era marcat, la masa de lângă era liber ”, a adăugat fostul ministru.