In articol:

Scandal uriaș la Puterea dragostei ! Atunci când nimeni nu se aștepta, Daiana şi Ella de la Puterea dragostei s-au luat la bătaie, iar motivul altercației ar fi avut legătură cu animozitățile dintre cele două concurente, unele care datează de ceva vreme.

Daiana ar fi avut o problemă cu Ella de mult timp. Aceasta i-ar fi spus în față că nu o suportă, iar după ce a lipsit câteva zile de la filmări din cauza suferinței provocate de Gabi, fostul iubit care a părăsit-o, a mers și a atacat-o direct pe Ella, cu ce i-a venit la mână.

Citeste si: Iancu Sterp s-a mutat la Emy Alupei?! De trei zile doarme acasă la fosta colegă de la Survivor, în timp ce Denisa, iubita lui, e în Londra

Citeste si: Gestul uluitor făcut de faimosul Ion Surdu la scurt timp după Exatlon! ”Imediat ce mi-au intrat banii în cont, i-am transferat copilului! Așa am simțit”! Detalii exclusive

Citeste si: Jador a detonat bomba! Ce a spus despre Ella de la Puterea Dragostei și Alex Bodi! ”Se sunau și ea era cu mine! M-am simțit îngrozitor”

”Am văzut filmulețele în care și-a bătut joc de mine și nu am mai suportat. De azi înainte, toate fetele din casă o să o vadă pe Daiana, cum este ea de fapt...Am încercat cu vorba bună, dar nu se poate, am să le dau bătaie, să vadă cum sunt eu cu adevărat. Nu regret absolut nimic din ce am făcut, din contră, acesta este începutul”, a explodat Daiana, după ce a aruncat cu o vază înspre Ella de la Puterea dragostei, i-a smuls un smoc de păr din cap și i-a dat un picior.

Ella de la Puterea dragostei a fost extrem de vehementă. „Asta arată caracterul ei. Atâta respect are ea”

Dacă Daiana nu a regretat nimic din ce a făcut, și Ella de la Puterea dragostei a fost extrem de vehementă, semn că situația nu va rămâne deloc așa. „Asta arată caracterul ei. Atâta respect are ea. N-am ce să zic. Dacă asta este capacitatea ei, eu nu mă bag. Dacă prin asta își arată demnitatea, foarte bine. Să o facă în continuare. Nu înțeleg însă cum poți să ai un asemea tupeu, după faptele astea primitive. Suntem într-un show, nu într-un ring, trebuie să avem onoare și să ieșim din situații critice cu decență, nu cu violență, căci de aceea, suntem oameni”, a comentat Ella, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro!

Nu mă interesează scuzele”

Ella de la Puterea dragostei a luat și o decizie radicală după bătaia cu Daiana! ”Am vrut să mă duc să fac plângere la poliție în Turcia, dar m-am răzgândit. Însă este o decizie temporară. Voi vedea cum o să decurgă lucrurile și, eventual, voi continua procedurile în țară. Mă voi duce la poliție în România să îmi caut dreptatea. Nu mă interesează scuzele, fiindcă nu mi se pare corect să fiu bătaia de joc a nimănui.Voi vedea... ”, a mai spus Ella pentru WOWbiz.ro, direct de la Istanbul.

Ce a spus Ella de la Puterea dragostei despre bătaia din emisiune

”Inițial, eu am lăsat-o să vorbească, nici nu am băgat-o în seamă, dar era atât de pornită, încât, la un moment dat, a aruncat cu vază în mine. Noroc că am ridicat piciorul instictual, fiindcă altfel mi-l tăia și aveam cine știe ce alte probleme mai grave. I-am spus să înceteze, dar nu a fost chip să o potolești. Ramona s-a băgat și ea în fața mea, să mă apere. Atunci, Daiana m-a tras de cap, mi-a smuls un smoc de păr și mi-a dat un picior pe lângă Ramona. În acel moment, am luat și eu un microfon, unul de jucărie cred, nu era real, și am încercat să mă apăr cu el, eram și speriată, și nervoasă. Nu m-a atins pe față fiindcă s-a băgat Ramona, altfel...În fine, nu vă spun ce înjurii mi-a adresat după violențele acelea, de femeie de cea mai joasă speță”, a declarat Ella în exclusivitate pentru WOWbiz.ro,