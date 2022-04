Ultima apariție a lui Vladimir Putin, halucinantă! Tremura și se ținea de masă. Nu a mai fost văzut așa niciodată: „E bine?”

In articol:

În urma întâlnirii dintre Vladimir Putin și Serghei Șoigu, au ieșit la iveală mai multe speculații conform cărora lidrul rus ar fi avut o poziție ciudată, care ar denota că încearcă să ascundă anumite reflexe cauzate de o boală. Întâlnirea celor doi a avut obiect de discuție strategia militară a Rusiei în orașul port Mariupol despre care Vladimir Putin a afirmat că a fost un „succes”.

Ceea ce a atras atenția observatorilor a fost poziția neobișnuită a lui Vladimir Putin. Președinele rus s-a așezat la masă alături de Șoigu și, în același timp, s-a ținut cu o mână de marginea mesei. Această poziție este apreciată ca fiind nefirească. La scurt timp de la apariția imaginilor în spațiul public, zvonurile din ultima vreme conform cărora Putin ar suferi de o boală au devenit din ce în ce mai credibile.

"Mariupol has been liberated by the Armed Forces of the Russian Federation and the forces of the People's Militia of the Donetsk People's Republic," Defense Minister Sergey Shoygu said at a meeting with President Vladimir Putin in Moscow https://t.co/F5uRxUpb7M pic.twitter.com/ONsKsXL4kG