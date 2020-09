Bianca Comănici și Livian

Bianca Comănici a vorbit în urma unui LIVE despre ultima discuție pe care a avut-o cu Livian, în București. Cei doi concurenți de la Puterea Dragostei erau în culmea fericirii și nimeni nu s-ar fi gândit că va avea loc o ruptură între ei.

Bianca Comănici, detalii despre întâlnirea cu Livian în București

Fosta câștigătoare de la Puterea Dragostei a vorbit în urma unui live despre ultima discuție pe care a avut-o cu fostul ei partener, atunci când s-au întâlnit la București. Frumoasa brunetă a declarat faptul că a fost la Cluj, acolo unde Livian locuiește, pentru că simțea că este nefericit.

"Am fost împreună din toate punctele de vedere. Când a fost la București, chiar înainte să plece, stăteam în pat și îi vedeam privirea, se uită în ochii mei și a spus „Doamne, cât pot să te iubesc”. Nu m-am gândit nicio secundă ca el va pleca și se va rupe între noi, de aia am și fost la Cluj, că îl simțeam că e nefericit.

Am fost în Cluj, lumea nu știa și el a făcut un story și cânta, era fericit și cânta și toată lumea și-a dat seama că e fericit. Era fericit pentru că fusese cu mine în seara aia. Eu dacă aș fi acum lângă el și m-aș comporta așa cum eram noi când eram într-o relație, l-aș domoli.", a spus Bianca Comănici într-un LIVE.

Câștigătorii de la Puterea Dragostei

Câștigătoarea de la Puterea Dragostei, detalii despre relația cu Livian

Într-un vlog postat pe canalul personal de Youtube, Bianca Comănici a răspuns la mai multe întrebări primite din partea internauților. Întrebată de un fan dacă va rămâne prietenă cu Livian, frumoasa brunetă a dat următorul răspuns:

"Sincer, mi-aș dori să rămânem prieteni, pentru că noi am trecut prin foarte multe lucruri grele și mi-a fost aproape în momentele alea, deci clar putem să fim prieteni. Eu i-am spus, dacă are nevoie de mine, oricând poate să mă contacteze și el la fel mi-a spus, oricând ai nevoie de ceva, te pot ajuta. Nu o să fim prieteni la cataramă niciodată, însă am spus, dacă are nevoie de ajutor, o să îl ajut.", a spus câștigătoarea de la Puterea Dragostei.