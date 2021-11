Ultima imagine cu Liviu Chiorpec înainte de a pierde lupta cu cancerul! Ce detaliu au observat urmăritorii

In articol:

Este vestea tristă a acestei zile. Liviu Chiorpec, o figură importantă din gastronomia românească, care a reușit să facă senzație și la un celebru show culinar de la noi, a murit astăzi, 4 noiembrie 2021, după ce o bună bucată de timp s-a luptat cu o boală nemiloasă, care îl măcina pe interior:

cancerul.

Vestea că acesta s-a stins din viață a stârnit multe reacții în mediul online, inclusiv din partea lui Cătălin Scărlătescu, cu care Liviu Chiorpec era foarte bun prieten. Internauții chiar au descoperit un detaliu pe pagina lui de Facebook care prevestea că acesta nu prea se simte bine. Iată care este ultima imagine de pe platformele de socializare a celebrului bucătar, ultima cu el încă în viață.

Cătălin Scărlătescu, trist după ce a aflat că Liviu Chiorpec a murit

S-a făcut remarcat și a intrat în atenția publicului după ce a participat în sezonul 7 „Chefi la cuțite”, unde a reușit să-i impresioneze pe cei trei chefi nu doar cu preparatul său, dar și cu povestea lui de viață. Liviu Chiorpec era de profesie inginer, iar timp de două decenii a lucrat în corporații, doar că meseria îi aducea doar satisfacții materiale, dar nu și spirituale.

Voia să devină bucătar, așa că și-a urmat visul. A ajuns profesor de gastronomie la o școală de cooking și și-a încercat și norocul în fața celor trei jurați: Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, iar în sezoanele următoare ale show-ului gastronomic s-a reîntors în postura de a-i juriza pe cei trei bucătari. El și Cătălin Scărlătescu au fost foarte buni prieteni.

„L-am cunoscut (n.r. pe Cătălin Scărlătescu) acum vreo patru sau cinci ani, cum le stă bine bărbaților, într-un wine bar, la o sticlă de șampanie. (…) Ne întâlnim rar, dar oamenii când se apropie, nu au nevoie să se vadă în fiecare secundă”, spunea Liviu Chiorpec.

Vestea că bunul său prieten nu mai este l-a devastat pe Cătălin Scărlătescu, care i-a dedicat o postare lui Liviu Chiorpec pe rețelele de socializare: „Drum bun, prieten drag! Dumnezeu să te odihnească în pace”, a scris Chef Scărlătescu pe Facebook.

Nu este singurul mesaj de condoleanțe de pe rețelele de socializare. Tot mai mulți cunoscuți, dar și elevi pe care i-a introdus în taina gastronomiei, îi scriu mesaje de adio.

„E o dimineata in care îmi moare un prieten dupa o lunga și demna lupta cu cancerul. Liviu Chiorpec, astazi este doar despre tine si sauvignonul va fi de acum incolo despre tine. Mi- e trist, mi- e frig, ma gândesc ca cei buni și cu lumini in suflete pleacă prea brutal, prea rapid din viata ta. Ne- am cunoscut călcandu- ne pe picioare la cursurile de tango si am continuat povestind despre mări, țări si cărți, iubiri pierdute și piruete ale vieții. Ne- am dus alaturi anii imblanzindu- i cu șampanie și sauvignon blanc cautand in noi sunete și forme. Sa-i inveti, draga Liviu, pe cei de sus, sa bea șampanie la micul dejun”, a scris Raluca Neagu, o apropiată a lui Liviu Chiorpec, pe pagina sa de Facebook.

Ce au observat fanii în ultima fotografie postată de Liviu Chiorpec

Liviu Chiorpec fusese diagnosticat cu o boală extrem de agresivă și nemiloasă: cancerul. Afecțiunea îl măcina ușor, dar sigur pe interior, însă niciodată nu arăta acest lucru. Ultima perioadă pare să fi fost una destul de grea pentru acesta, căci nu mai era deloc activ pe rețelele de socializare, iar fanii suspectau că ceva nu este în regulă cu el.

Ultima fotografie cu el în viață a fost postată în luna august. Acesta se află într-un local alături de un patruped. Liviu Chiorpec, în ciuda problemelor de sănătate cu care se confrunta, încă mai avea puterea să zâmbească și să afișeze o atitudine relaxată.