ULTIMĂ ORĂ A murit Ionuț Anghel, tânărul din Focșani care aștepta un transplant de plămâni. Avea doar 35 de ani

Ionuț Anghel, ultimul strigăt de autor

Ionuț Anghel, un tânăr de 35 de ani din Focșani a murit luni. El avea nevoie de un transplant de plămâni și aștepta ca România să încheie o convenție cu o clinică din străinătate, unde ar fi putut avea loc intervenția.

Bărbatul, tatăl unui băiețel de trei ani, a așteptat în ultimi trei ani o minune, timp în care toți miniștrii Sănătății și șefii Agenției Naționale pentru Transplant i-au promis ajutor.

În ultimele zile, starea lui de sănătate s-a înrăutățit și a fost internat la un spital din Capitală. Ionuț Anghel putea fi salvat dacă statul român încheia un acord de transplant cu o altă țară. Agenția Națională de Transplant a avut discuții cu cea din Italia, însă cazul a fost refuzat, deoarece era complicat.

Discuțiile au fost purtate apoi cu autoritățile sanitare franceze, însă tânărul nu a mai putut face față afecțiunilor și a murit luni, 16 noiembrie.

„Protest pentru viață”, ultimul strigăt de ajutor

În luna octombrie a avut loc un protest pentru viață în Focșani. Atunci, zeci de oameni au ieșit în stradă pentru a le cere autorităților să-l ajute, pentru a nu ajunge în situația lui Călin Farcaș, care a decedat în anul 2018 în același mod, așteptând. Tânărul a reușit în ultimă instanță să facă rost de banii necesari pentru operație, însă a fost prea târziu.

La doi ani de la tragicul eveniment, se stinge din viață și Ionuț Anghel, în timp ce se afla pe listele de așteptare.

În România se poate face transplant de plămâni numai la Spitalul Sfânta Maria, iar până acum au fost făcute mai puțin de zece astfel de intervenții. Mai mult, în țara noastră nu se pot face intervenții asupra pacienților aflați în stare gravă.

Ultimul mesaj al lui Ionuț Anghel

Pe contul de Facebook al bărbatului a fost postat un mesaj în urmă cu o zi, în care Ionuț Anghel își exprimă regretul pentru tragedia de la Piatra Neamț și critică autoritățile că nu fac nimic pentru a schimba lucrurile.

„Ce țară …

Trăim într-o țară în care dacă o singură persoană are o boală ce are nevoie de tratament sau transplant (în cazul meu), în afară țării, nu reușeștemare lucru… Se lovește de tot ce ține SISTEM MEDICAL ROMÂNESC și de toate prostiile birocratice (care în afară se rezolva imediat, la noi durează cu săptămânile) și de oamenii din sistem care fug de responsabilitate …Eu mă lupt pentru fiecare zi și noapte de noapte în speranța că va există și un „mâine” și am afirmat asta în mai multe rânduri însă „cei de sus” au dat din cap în sens afirmativ că am nevoie de ajutor și cam atât … nimic concret!

Când văd ce-mi spun cei care s-au tratat în afară, că acolo se poartă cu ține că și cum ai fi de-al lor… Doar când auzi ,,că și cu un OM” … de-al lor sau nu, pentru mine nu a mai contat. Deci se pune prețul pe Viață, te ajută, nu te lasă să ajungi în ultima faza că să-ți mute, mai apoi, un dosar de colo-colo.

A trebuit să se întâmple iar o tragedie că cea de la Piatră Neamț, că să se vădă că nu se mișcă mare lucru? Am observat cât de operativi au fost în cazul medicului erou care a fost mutat în Belgia. Jos pălăria. Deci se poate că să fim și operativi în timp util …

Se poate dacă se vrea! Pentru restul bolnavilor care au nevoie, în cazul meu, de tratamente sau transplant în afară, de ce nu se reușește nimic? De ce nu putem fi meru la fel de operativi și să punem accent pe VIAȚă? E nevoie să „dispărem” că să punem capăt problemei și să nu mai stresăm pe nimeni?

Încet încet, o să rămânem și fără bani de medicamente și terapii … și atunci … Dumnezeu cu milă … Sper că cei cu putere de decizie să realizeze că noi murim, la propriu, pe zi ce trece, chiar dacă nimeni nu înțelege asta … De ce e nevoie de astfel de tragedii că să se tragă mereu câte un semnal de alarmă în acest Sistem? De câte semnale de alarmă e nevoie. Deja începem să le numărăm la două mâini…”, e ultimul mesaj postat de tănăr înainte să moară.