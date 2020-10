Ultimă oră! Actorul Jean Paler, de urgență la spital!

Jean Paler, pe patul de spital [Sursa foto: Click!]

Actorul Jean Paler a fost internat de urgență la spitalul din Brașov în cursul zilei de joi. Actoul care a muncit toată vara pentru a-și suplimenta veniturile a acuzat probleme cu inima.

Jean Paler a fost testat pentru coronavirus, timp în care a fost pus să stea singur într-un salon. Aflat pe patul de spital, în așteptarea rezultatului pentru coronavirus, Jean Paler a oferit câteva declarații.

„Sunt de ieri la o izolare mai grea decât ăia de fac infracțiuni. A venit o doctoriță și mi-a pus câteva întrebări legate de starea mea medicală. În rest, nimeni nu te întreabă de vorbă. Nu exista condiții. Sunt cu nervii la pământ din motivele astea”, a declarat Jean Paler pentru Click!

Actorul a ajuns la spital pentru a se trata pentru problemele cardiace și s-a trezit plasat în izolare, în așteptarea testului pentru coronavirus, fără ca pe medici să-i mai intereseze problema lui reală pentru care ar avea nevoie de ajutor imediat.

„Am venit la spital pentru inimă și ce mă supără și m-am trezit izolat și cu test Covid-19. Inima au lăsat-o pe plan secund. D-abia fac câțiva pași și obosesc”, a mai declarat Jean Paler pentru aceeași sursă citată.

Jean Paler, actorul în vârstă de 67 de ani, spune că este enervat la culme nu doar de faptul că problema pentru care s-a dus în spital a fost lăsată pe planul doi, ci și pe faptul că nu are condiții în spital. Actorul nu beneficiază nici măcar de toaletă.

„Îmi fac nevoile într-o găleată, nu am cu ce s-o dezinfectez. E un scaun cu găleată, pe post de urinar”, a mai declarat actorul.

Jean Paler acuză probleme la inimă din 2012 când a suferit un infarct. Medicii i-au sașvat viața la vremea aceea montându-i trei sternuri. Anul trecut actorul a leșinat pe stradă și a fost dus de urgență la Spitalul Fundeni din Capitală unde i-a fost montat un aparat electronic care reglează ritmul inimii.

„Inima mea funcţionează doar 30%. Am fost diagnosticat cu fibrilaţie continuă. Am palpitaţii, iar la un moment dat inima îşi încetineşte foarte mult şi leşin. Am căzut pe stradă, dar şi în casă, bine că nu m-am lovit la cap. Doctorul Chioncel, de la Spitalul Fundeni, mi-a spus că pot să mor dacă nu mi se montează de urgenţă un defibrilator. Este un dispozitiv electronic care reglează ritmul inimii. Cu acest defibrilator mai am şansa să trăiesc, trebuie apoi să ţin un regim strict, să iau multe medicamente”, declara Jean Paler după intervenția suferită.

