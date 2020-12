ULTIMĂ ORĂ! Alex Bodi, eliberat din închisoare! Fostul soț al Biancăi Drăgușanu, plasat în arest la domiciliu

Informații de ultimă oră în cazul lui Alex Bodi! Fostul soț al Biancăi Drăgușanu scapă de arest vineri seară, după ce judecătorii din Craiova au decis plasarea lui în arest la domiciliu. Afaceristul urmează să ajungă acasă, dar va trebui să rămână in arest la domiciliu până în data de 11 ianuarie, atunci când va expira termenul de 30 de zile și când se vor face noi verificări.

Alex Bodi, eliberat din închisoare

„În baza art. 425 ind.1 alin. 7 pct. 2 lit. a C.pr.pen. raportat la art. 204 C.pr.pen; Respinge contestaţiile declarate de inculpaţii Bogdan Mihnea Ciprian, Gîdea Mircea Andrei, Judele (fost Nicola, Vecerdea) Florin Adrian, Tîmplaru Constantin Adrian, Vasile Andrei Ionuţ, Nicolae Andrei Alin şi Pasmac (fost Ceauşu) Florin Ionuţ, împotriva încheierii nr. 228/2020 pronunţată în şedinţa din camera de consiliu de la 09.12.2020 de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj, ca nefondate. (Detalii incredibile din anchetă, AICI)

Admite contestaţiile formulate de inculpaţii Bodi Alexandru Nicolae, Lăcătuş Marius Adrian şi Lăcătuş Narcis Dumitru împotriva încheierii nr. 228/2020 pronunţată în şedinţa din camera de consiliu de la 09.12.2020 de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj. Desfiinţează în parte încheierea atacată cu privire la inculpaţii Bodi Alexandru Nicolae, Lăcătuş Marius Adrian şi Lăcătuş Narcis Dumitru şi rejudecând:

În baza art. 237 alin 1 şi 2 C.pr.pen., art. 242 alin. 2 C.pr.pen., şi art. 218 C.pr. pen., respinge propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii Bodi Alexandru Nicolae, Lăcătuş Marius Adrian şi Lăcătuş Narcis Dumitru şi dispune înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu faţă de inculpaţii Bodi Alexandru Nicolae, Lăcătuş Marius Adrian şi Lăcătuş Narcis Dumitru, pe o durată de 30 de zile, începând cu data 18.12.2020 şi până la data de 16.01.2021, inclusiv. În baza art.221 alin.1 C.pr.pen. impune inculpatului Bodi Alexandru Nicolae, obligaţia de a nu părăsi imobilul unde locuieşte fără forme legale situat în com. Tunari, str. Fagului nr.3, jud. Ilfov, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza.

În baza art.221 alin.2 C.pr.pen., pe durata arestului la domiciliu inculpatul Bodi Alexandru Nicolae are următoarele obligaţii: - să se prezinte în faţa organului de urmărire penală sau a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, ori de câte ori este chemat; -să nu comunice cu persoanele vătămate. (...)

În baza art.221 alin.1 C.pr.pen. impune, inculpatului Lăcătuş Narcis Dumitru, obligaţia de a nu părăsi imobilul unde locuieşte, situat în mun. Sibiu, str. Podului, nr. 146 ap. 2, jud. Sibiu fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza. În baza art.221 alin.2 C.pr.pen. pe durata arestului la domiciliu inculpatului Lăcătuş Narcis Dumitru are următoarele obligaţii: - să se prezinte în faţa organului de urmărire penală sau a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, ori de câte ori este chemat; - să nu comunice cu persoanele vătămate. (...)

Supravegherea respectării măsurii arestului la domiciliu şi a obligaţiilor impuse inculpaţului Bodi Alexandru Nicolae se va face de către IPJ Ilfov - SIC- Biroul Supravegheri Judiciare. Supravegherea respectării măsurii arestului la domiciliu şi a obligaţiilor impuse inculpaţilor Lăcătuş Marius Adrian şi Lăcătuş Narcis Dumitru se va face de către IPJ Sibiu - SIC- Biroul Supravegheri Judiciare. Dispune punerea în libertate a inculpaţilor Bodi Nicolae Alexandru, de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 76/12.11.2020 emis de Tribunalul Dolj, Lăcătuş Marius Adrian de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 80/12.11.2020 emis de Tribunalul Dolj şi Lăcătuş Narcis Dumitru de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr.81/12.11.2020 emis de Tribunalul Dolj, dacă nu sunt arestaţi în altă cauză, în vederea punerii în executare a măsurii preventive a arestului la domiciliu. Menţine celelalte dispoziţii ale încheierii contestate care nu sunt contrarii prezentei încheieri.

În baza art. 275 alin.2 C.pr.pen., obligă inculpaţii Bogdan Mihnea Ciprian, Gîdea Mircea Andrei, Judele (fost Nicola, Vecerdea) Florin Adrian, Tîmplaru Constantin Adrian, Vasile Andrei Ionuţ, Nicolae Andrei Alin şi Pasmac (fost Ceauşu) Florin Ionuţ, la câte 150 lei fiecare cu titlu de cheltuielile judiciare, statului. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 18 decembrie 2020. Document: Încheiere - măsuri preventive (faza de UP) 233/2020 18.12.2020