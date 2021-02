Ultimă oră! Anca de la Strehaia scapă de pușcărie! Prima soție a lui Leo urma să facă 7 luni de închisoare pentru furt de curent și distrugere! EXCLUSIV

In articol:

Va fi chef mare la Strehaia în noaptea aceasta, după ce Anca, fosta soție a lui Leo, a aflat că a scăpat de închisoare.

Judecătorii au iertat-o pe Anca de la Strehaia

În urmă cu câteva ore, Tribunalul Mehedinți i-a admis contestația femeii care fusese deja condamnată la 7 luni de închisoare pentru furt și distrugere.

”În baza art. 425 ind. 1 alin. 1 şi alin. 7 pct. 2 lit. a C.p.p., Admite contestaţia formulată de condamnata Mihai Lenuţa, împotriva sentinţei penale nr. 106/26.11.2020, pronunţată de Judecătoria Strehaia, în dosarul nr. 431/313/2020. Desfiinţează sentinţa atacată şi, rejudecând: Respinge sesizarea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, privind condamnata Mihai Lenuţa. În baza art. 275 alin. 3 şi 6 C.p.p.. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, iar suma de 150 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu, conform delegaţiei nr. 8/2021, emisă de Baroul Mehedinţi, va rămâne în sarcina statului şi va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 17.02.2021, la sediul Tribunalului Mehedinţi”, arată hotărârea instanței.

Anca de la Strehaia a fost condamnată pentru furt de energie electrică și distrugere a contorului care înregistra consumul. Pedeapsa inițială a fostei soții a lui Leo de la Strehaia a fost de 7 luni cu suspendare, însă condiția pusă de judecători era ca aceasta să achite prejudiciul de 11.000 de lei în termen de 2 ani, atât cât dura termenul suspendării.

Palatul de la Strehaia, conectat ilegal la rețeaua de energie

Anca a acoperit doar o sumă foarte mică, așa că anul acesta, judecătorii au revenit asupra deciziei și au transformat pedeapsa în una cu executare. Anca a făcut contestație și a câștigat!

Infracțiunea pentru care a fost condamnată Anca de la Strehaia s-a petrecut în anul 2015, ape vremea când Leo și familia lui aruncau cu bani pe la emisiuni de televiziune.

O singură problemă aveau aceștia: nu plătiseră facturile la electricitate de ani buni. Din acest motiv, palatul de la Strehaia a fost deconectat de la rețeaua de electricitate, însă cineva a meșterit câteva fire la tablul electric, a rupt sigiliu și a dat din nou drumul la lumină. Imobilul respectiv este legal în proprietatea Ancăi de la Strehaia, după ce răposatul ei socru a trecut-o în acte de frica fiului său risipitor, Leo.Mai precis, bătrânul se temea ca acesta o să vândă casa și o să cheltuiască banii pe femei și petreceri, așa că a lăsat-o pe Anca proprietar în acte. Tot Anca avea să plătească ”oalele sparte” câțiva ani mai târziu.

Anca de la Strehaia, alături de Leo și de fiul lor, Alin

În 2015, reprezentanții companiei de ditribuție a energiei electrice au ajuns la reședința familiei lui Leo însoțiți de jandarmi și au pătruns în curtea casei, acolo unde se afla tabloul electric. Ei au găsit sigiliul rupt și firele lipite. Contorul era distrus, astfel încât acesta nu înregistra consumul real de electricitate. La fața locului a venit și poliția care a întocmit un proces verbal pe numele Ancăi de la Strehaia, proprietarul din acte. Ulterior, prejudiciul a fost stabilit la 11.000 de lei.

În 2017, Anca de la Strehaia a fost trimisă în judecată și a fost găsită vinovată pentru furt și distrugere, însă la vremea respectivă a promis că va repara prejudiciul. În afară de bani, femeia a fost obligată să presteze 100 de zile de muncă în folosul comunității la școala din localitate.

Anca de la Strehaia nu se consideră vinovată

Anca de la Strehaia spune acum că nu a avut bani să acopere prejudiciul și că nu este ea vinovată, pentru că nu ea a fost cea care a umblat la tabloul electric.

Anca de la Strehaia a avut emoții mari la tribunal

”Contractul a fost făcut pe numele meu de la socrul meu, care a murit. Eu nu am fost acasă toată vara, acum 5 ani, când au venit și au găsit umblat la contor. N-am făcut nimic și am căzut vinovată. Am plătit o parte din bani, am chitanțe. Sunt terminată, mi-a căzut cerul în cap!”, a povestit Anca de la Strehaia.