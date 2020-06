In articol:

Bianca Comănici nu mai formează un cuplu cu Livian Nelson, însă nu și-a pierdut speranța cî într-o bună zi vor fi din nou împreună. ”Ce ne leagă pe noi sunt sentimentele puternice. Acum, trecem printr-o perioadă mai dificilă, poate și eu am greșit, poate și el, dar cred, cel puțin așa îmi spune inima, că, ne vom împăca„, a declarat frumoasa concurentă într-un materia video, pe YouTube-ul WOWbiz.ro în urmă cu puțină vreme.

Din păcate pentru Bianca de la Puterea dragostei, una dintre piedicile puse în relația ei cu Livian este chiar familia carismaticului tânăr. De altfel, de nenumărate ori, Nelson Mondialu a vorbit despre faptul că nu este de acord cu alegerea fiului, mai mult decât atât, la ultima lui venire în România, a și ținut să pună în aplicare dorința părintelui său.

”Dacă vreau să am ceva cu Bianca e împotriva părinților mei Dacă vreau să am ceva cu Bianca e împotriva părinților mei. Și am zis să iau perioada asta în care am petrecut-o în casă ca o perioadă de probă pentru Bianca. Și în acest timp o cunosc pe ea, mă conving de ea, de ceea ce e între mine și ea. Așa ajungi să te cunoști cu o persoană și mai ales să te cunoști cu tine. Am ajuns să mă cunosc atât de bine, de parcă aș fi stat la pușcărie eu cu mine 5 ani", se destăinuia Livian în urmă cu ceva vreme.

Știu ce cred părinții lui despre mine”

Bianca dă cărțile pe față în relația cu familia lui Livian! Dacă bărbatul a spus că ține cont de părinții săi, ei bine, așa cum spuneam, carismatica brunetă de la Puterea dragostei are încredere în ea și spune că va încerca să îi determine pe cei dragi lui Livian să își schimbe impresia formată despre ea. ”Știu ce cred cei din familia lui despre mine. Întotdeauna relația noastră a fost susținută de una dintre mătușile lui Livian. Pe mama lui nu am mai sunat-o în utima vreme, și știu că tatăl lui nu mă place. Situația este oarecum asemănătoarsunt altfel, sunt indepedentă și ce îmi propun, și reușesc să realizez. De aceea, nu îmi pierd speranța. Sper să le schimb părerea despre mine când vom reveni în țară, să mă cunoască așa cum sunt eu, și atunci,chiar o să mă îndrăgească”, a spus Bianca Comănici, în același interviu pentru WOWbiz.ro