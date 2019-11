În vara acestui an, o veste bombă a zguduit lumea mondnă din România! După o banală apendicită, Cătălin Botezatu a aflat că are cancer la colon!!! Imediat, creatorul român a plecat în străinătate, în Turcia, la o clinică privată pentru a fi supus unei intervenții chirurgicale majore de extirpare a tumorei.

Din păcate, Cătălin Botezatu nu a scăpat doar cu o operație, întrucât problemele sale erau destul de grave. Designerul a mai făcut alte trei, la intervale scurte de timp, toate pe burtă! ”Prima intervenție a durat nu mai puțin de cinci 5 ore și jumătate, iar celelalte au fost și ele destul de dure pentru organism. Din fericire, tumora a fost îndepărtată”, avea să dezvăluie specialiștii de la spital, care apoi au făcut minuni pentru ca Bote să se recupereze rapid și bine.

Cătălin Botezatu a povestit totul despre operații

Totul a decurs conform planului, astfel că, după aproape două săptămâni de spitalizare, Cătălin Botezatu avea să vorbeasca despre ce i se întâmpla, cu destul optimism. ”Sunt OK, dar mă sperie durerile. Abia m-am întors din Turcia. Am fost să îmi scoată capsele și bandajele și am fost supus și unor analize de sânge care au ieșit bine. Doctorii mi-au spus că totul decurge bine. Având în vedere că au fost mai multe operații destul de complicate, recuperarea necesită mai mult timp și e mult mai drastică. Trebuie să se sudeze mușchii. Sunt un războinic și un învingător și cu siguranță o să trec cu bine peste această perioadă”, a spus creatorul de modă.

Cătălin Botezatu va ajunge din nou la spital! ”Trebuie să am grijă”

Totuși, pentru că situația lui Cătălin Botezatu a fost una critică, întrucât tumora era foarte rară și intervențiile au fost grele grele, recuperarea este una la fel de dificilă. Astfel că, dincolo de ”vizitele” permanente pe care este musai să le facă la medicii turci, ei bine, vedeta fashionului va trebui să aibă mare grijă la felul în care își gestionează emoțiile. Mai mult, în urmă cu puțin timp, vedeta a spus că va trebui să se ducă iar la Istanbul.

Reporterii WOWbiz.ro au aflat în premieră

că designerul Cătălin Botezatu va ajunge din nou la spital! , a declarat vedeta KanalD.