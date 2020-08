In articol:

Adriana de la Survivor i-a spus „adio” iubitului american! Adriana Popescu a fost una dintre cele mai puternice sportive de la Survivor România, mai mult decât atât, la ieșirea din competiție, a fost cea mai bună într-un clasament al punctelor aduse pe traseu! Din păcate, strategiile și jocurile de culise au scos-o din concurs mai repede decât de aștepta toată lumea, iar ea a trebuit să se întoarcă în țară!

Adriana de la Survivor i-a spus „adio” iubitului american! Bărbatul era cantonat...în Italia

În momentul când s-a întors în România, Adriana de la Survivor avea să surprindă pe toată lumea cu declarațiile despre viața private. Astfel, într-un moment de sinceritate, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, ea avea să povestească faptul că are un iubit american, Stanley Agyeman, în vârstă de 30 de ani, cu care era împreună din toamna anului trecut.

Adriana de la Survivor a vorbit despre relația cu Stanley! ”Ne-am cunoscut pe Instagram”

Adriana de la Survivor i-a spus „adio” iubitului american! ”Ne-am cunoscut în septembrie! Inițial, am vorbit doar pe Instagram. Mi-a plăcut de el, fiindcă aveam ce să discutăm, a fost și primul în fața căruia m-am deschis și i-am povestit trăirile mele. El este înrolat la forțele armate americane, US Marine, și este cantonat timp de trei ani în Italia, la Catania. Relația noastră s-a dezvoltat frumos, drept dovadă că Stanley a venit și în România să mă vadă în perioada Sărbătorilor de iarnă, cu puțin timp înainte de a pleca la Survivor. De atunci, ne-am apropiat și mai mult. Aș fi vrut să mă duc la el, dar cum s-au închis granițele din cauza coronavirusului, a trebuit să anulez biletele. Însă, abia aștept să ne vedem. Până atunci, vorbim doar prin skype. El a învățat câteva cuvinte în limba română și comunică mai mereu cu Eva, și mă încurajează pe mine să depășesc perioada aceasta dificilă”, a declarat Adriana pentru WOWbiz.ro la vremea respectivă.

Adriana de la Survivor i-a spus „adio” iubitului american! ”Am descoperit la el o latură care nu mi-a plăcut deloc”

Adriana de la Survivor i-a spus „adio” iubitului american! Totuși, atunci când nimeni nu se aștepta, războinica și militarul american s-au despărțit! Prezentă la emisiunea Ștafeta mixtă, difuzată pe Facebook-ul WOWbiz.ro, Adriana a povestit ce a determinat-o să facă acest pas. ”De curând, m-am întors din Italia. M-am dus să îl văd pe Stanley, mai ales că îmi era foarte dor de el, după atâta vreme în care nu ne-am întâlnit. Din păcate, la fața locului, lucrurile nu au decurs așa cum mi-aș fi dorit eu, am descoperit la el o latură care nu mi-a plăcut deloc. Am mai trecut prin perioade dure în viața mea și nu mai vreau…îmi doresc să fiu fericită și atât! În atari condiții, am decis să mă despart de Stanley și să îmi văd de drumul meu. Totul s-a terminat. Sincer, nu regret nimic”, a comentat Adriana la Ștafeta mixtă.

Adriana de la Survivor i-a spus „adio” iubitului american! Ce viață de coșmar a avut și cu fostul soț! ”M-a împins, de am căzut cu burta de calorifer!”

Adriana de la Survivor i-a spus „adio” iubitului american! Războinca s-a separat de Stanley, dar avea să povesteasă și despre relația eșuată cu primul soț. ”Eu am avut o relație de 11 ani cu fostul soț. A fost o relație foarte frumoasă la început, ne iubeam foate mult. La 17 ani ne-am cunoscut, eram un copil. Am rămas gravidă și au început certurile pentru că el nu credea că e copilul lui. Eu stăteam cu el și stăteau și părinții, până s-au mutat la curte și ne-au lăsat în apartament.

Venea acasă si ne certam. Eram în luna a opta, stăteam la etajul patru, trebuia sa ma duc la cumpărături, să urc patru etaje. Timpul a trecut...iar el era din ce în ce mai violent. Îmi aduc aminte că a venit odată seara foarte nervos acasă, ne-am certat foarte rau și m-a împins, de am căzut cu burta de calorifer! M-am speriat și am vrut să terminăm totul de atunci, dar... Îmi era frică să plec de la el, am rămas cu el, tot ne certam. Am născut-o pe Eva e 24 decembrie 2015, iar de atunci calvarul s-a întețit! Așa că, într-o bună zi, cu ajutorul poliției, am reușit să mă separ de el și să vin la părinții mei”, a spus Adriana.