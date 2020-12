Ultima oră! Florin Cîțu, desemnat în funcția de premier: „Să aşezăm România pe picioarele ei sănătoase”

Klaus Iohannis l-a desemnat pe Florin Cîțu pentru postul de prim-ministru al României, marți, 22 decembrie 2020. Florin Cîțu este propunerea susținută de coaliția PNL-USR-PLUS. Premierul desemnat urmează să își formeze Guvernul și să se prezinte în Parlament pentru votul de încredere din partea celorlalte partide.

„Am avut astăzi o nouă rundă de consultări co formaţiunile reprezentate în noul Parlament al României. Săptămâna trecută, după prima rundă de consultări, am spus că e încă nevoie de câteva zile pentru ca lucrurile să se cristalizeze. Şi s-au cristalizat. Între timp o coaliţie formată din PNL – USR-PLUS şi UDMR şi a dovedit majoritatea în Parlament. Astăzi liderii coaliţiei s-au prezentat împreună şi au propus un candidat pentru poziţia de premier. Am decis să îl desemnez pe domnul Florin Cîţu pentru poziţia de prim-ministru”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni.

Klaus Iohannis, declarație de presă la Palatul Cotroceni[Sursa foto: Captură video]

Florin Cîțu, primel declarații după ce a fost desemnat premier: „Vreau să garantez că voi face tot ceea e posibil pentru a avea o guvernare stabilă”

Florin Cîțu a făcut declarații, imediat după ce președintele Klaus Iohannis a anunțat că l-a desemnat drept premier. Noul prim-ministru a declarat că urmează să se prezinte în Parlament cu o echipă de profesioniști și vrea să garanteze că va avea o guvernare cât mai stabilă și lungă. (Citeste si: Ce face ministrul de finanțe Florin Cîțu când se duce acasă la părinți! Dezvăluirile au fost făcute chiar de tatăl său)

„Mulţumesc domnule preşedinte, mulţumesc coaliţiei de centru-dreapta pentru încredere! Vreau să garantez că voi face tot ceea e posibil pentru a avea o guvernare stabilă şi de durată. Rolul acestei guvernări e să treacă cât mai rapid România prin criza de sănătate şi să aşezăm România pe picioarele ei sănătoase. Fiecare ministru va avea obiective clare care vor fi monitorizate trimestrial. Vă asigur, domnule preşedinte, de un parteneriat transparent şi onest, pentru că obiectivul este dezvoltarea României”, a declarat Florin Cîțu.

