Ioana Condea a dus o luptă grea timp de cinci ani de zile. În anul 2014, tânăra a fost bătută crunt de către un proxenet român din Germania și băgată în comă. Mama ei, Grațiela Condea, i-a fost alături aproape tot timpul, cu speranța că fiica ei se va trezi din comă și va putea să-și strângă familia în brațe, mai ales pe micuțul David, fiul ei.

Citeste si: Fiul Elodiei Ghinescu și al lui Cristian Cioacă a obținut dreptul de a schimba numele

Ioana Condea plecase în Germania pentru a-și face o viață mai bună și pentru a avea un trai mai bun, mai ales pentru micuțul său, David. Cu inima împăcată că fiul ei va crește frumos, Ioana Condea a mers în Germania să lucreze alături de o prietenă, însă fără să știe ce o aștepta acolo. Ioana a fost abuzată și bătută de Robert Tănase, proxenetul român, care se află acum în spatele gratiilor.

În urmă cu două zile, mama Ioanei, Grațiela Condea, a notat pe rețelele de socializare un mesaj sfâșietor: ”Dumnezeu să te odihnească în pace, îngerul lui mami, niciodată nu te voi uita”.

Citeste si: Dramă în familia lui Ștefan Bănică Jr.! Fratele lui vitreg a murit în accident de mașină! Alexandru nu va fi uitat nici după 8 ani de la tragedie

Adevăratul motiv pentru care Ioana Condea ar fi murit

Ioana Condea a murit pe data de 13 ianuarie, într-un spital din Koln. Tânăra se afla în grija medicilor de mai bine de patru ani. Conform unor surse ale familiei, tânăra de 24 de ani ar fi murit din cauza dorului de cel mic, David. După aproape cinci ani de chin, în care s-a afla în comă, Ioana Condea se simțea mai bine atunci când fiul ei, David, vedea în vizită la spital. Odată cu întreruperea acestor vizite, tânăra s-ar fi stins de dorul băiețelului.

”Am văzut-o pe Ioana ultima oară în urmă cu un an. Nu putea vorbi, dar mă înțelegea. M-am speriat, pentru că am prins-o chiar în timpul unei crize de epilepsie, iar eu eram gravidă. Mi-a fost frică să nu mi se facă rău și am decis s-o vizitez mai rar. Mama ei a văzut-o ultima oară în aprilie anul trecut, și cred că inclusiv asta a contat pentru ea.

Faptul că nu și-a văzut familia atâta timp. L-a recunoscut pe fiul ei, David, când i l-am adus aici, și parcă se simțea mai bine. De asta avea ea nevoie ca să-și revină ușor, dar nu s-a putut, familia nu a avut condițiile materiale pentru a o vizita mai des. Eu cred că de aia s-a stins atât de repede, a murit de dorul fiului ei, David, mai ales”, a mărturisit o sursă apropiată familiei, pentru Cancan.