Ultima oră! Vlad Voiculescu, primele declarații după tragedia de la spitalul Victor Babeș: „Avem informații că defecțiunea e dinăuntrul tirului”

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, primele declarații după tragedia petrecută luni seara, 12 aprilie, la spitalul Victor Babeș din Capitală. Trei persoane au decedat în TIR-ul ATI, după ce s-a oprit alimentarea cu oxigen.

Principalele declarații ale ministrului Sănătății:

- Știm că sistemul e suprasolicitat, dar asta nu justifică o tragedie.

Am solicitat la DSP București avizul de funcționare. A fost dat pe 9 aprilie.

- La ce oră ați aflat? După ora 18.00 a fost confirmată problema, am sunat, între 18.30-19.00 am ajuns la spital. Prioritatea a fost să găsim locuri pentru pacienți. Când am ajuns m-am interesat despre situația celorlalti pacienți, am întrebat dacă politia a fost anunțată. Cu domnul Arafat am vorbit imediat după ora 18.00.

- La ce oră s-a produs incidentul? Acest lucru va fi stabilit de politie.

Am întrebat dacă politia a fost anunțată, nu mi s-a confirmat acest lucru, am cerut să fie anunțată. La ora 19.25 ministrul a solicitat să fie anunțată politia, în conditiile în care personalul de la fața locului s-a ocupat de pacienți.

- De ce a ajuns informația așa târziu în presă. Am cerut ca poliția și familiile să fie anunțate. Când eram în drum spre Victor Babeș am încercat să-l sun pe Nicușor Dan, dar nu mi-a răspuns la telefon.

