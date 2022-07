Ultima persoană cu care Alexandru Arșinel a vorbit la telefon, înainte să fie internat la azil. Ce s-a aflat acum? „Vreau să vorbesc clar”

In articol:

Din nefericire, din cauza problemelor grave de sănătate, Alexandru Arșinel a ajuns să fie internat la un azil de bătrâni. Îndrăgitul actor a fost răpus de afecțiunile de care suferă mai ales după ce a fost infectat cu COVID-19.

Cu cine a vorbit Alexandru Arșinel înainte să fie internat la azil

În ultimele luni a ajuns de mai multe ori la spital, însă acum fiul său a luat decizia de a-și interna tatăl într-un azil privat de bătrâni, din cauza faptului că nu se mai poate deplasa, fiind necesar să urmeze un tratament special. Între timp, însă, a ieșit la iveală care este persoana cu care actorul a vorbit ultima dată înainte să ajungă la căminul de bătrâni.

Înainte să fie internat la căminul de bătrâni, Alexandru Arșinel a purtat o discuție la telefon cu Vasile Muraru, Directorul general al Teatrului de Revistă Constantin Tănase. Actorul a dezvăluit ce conversație a portat cu Alexandru Arșinel.

Vasile Muraru nu a oferit prea multe detalii despre ceea ce a vorbit cu Alexandru Arșinel. Acptrul a declarat că i-a mărturisit că i-ar face plăcere să ajungă la teatru.

Alexandru Arșinel [Sursa foto: Facebook]

De asemenea, Vasile Muraru intenționează să insiste să-i sune pe apropiații actorului, pentru a afla exact cum stau lucrurile cu Alexandru Arșinel. Pentru moment, niciunul dintre membrii familiei ai marelui actor nu au răspuns în momentul în care au fost contactați de acesta.

„Am vorbit, ieri am sunat. Am vorbit săptămâna trecută, ieri am sunat, copiii nu au răspuns. O să mai insist astăzi, să vedem care este treaba. Nu știu, nu pot eu să mă pronunț. Ce citim noi este una. Nu am vorbit, vreau să vorbesc clar. Și vorbisem cu el de când ne vedem, că o să treacă pe la teatru chiar a zis în ultima convorbire telefonică”, a spus Vasile Muraru.

Fiul lui Alexandru Arșinel, detalii despre starea de sănătate a actorului

În urmă cu două zile, fiul lui Alexandru Arșinel a vorbit public despre starea de sănătate a tatălui său. Se pare că actorul este lucid și este foarte bine din punct de vedere mental, însă nu același lucru se poate spune și despre starea sa fizică.

„Este internat, însă nu este vorba despre starea de sănătate, este vorba de niște isacre, pe care le are pe călcâie și l-am internat pentru a se vindeca mai bine decât l-am îngrijit noi acasă. Este într-un cămin de vârstnici. Se simte ca la 83 de ani! Au început să e vindece”, a transmis Cristian Arșinel, conform Antena Stars.

„Mental, tata e bine, recunoaște lumea din jur și vorbește. Însă nu mai glumește ca pe vremuri. Nu știm cât va rămâne internat, cât va fi necesar pentru recuperarea sa. Mama a rămas acasă!”, a adăugat Cristian Arșinel, conform impact.ro.