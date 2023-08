Ultima persoană cu care s-a întâlnit femeia din Botoșani, care și-a aruncat copiii de la etaj. A fost surprinsă când a plecat de acasă, cu doar câteva ore înainte de tragedie: "Ea nu a spus nimic"

In articol:

Cazul din Botoșani, acolo unde o mamă și-a aruncat ambii copii de la fereastră, a șocat întreaga Românie. Gestul femeii, dar și declarațiile ei sunt de neînțeles pentru cei apropiați, căci nu a dat nimic de înțeles înainte de tragedie.

Ba chiar, spune soacra femeii, totul a decurs ca într-o zi normală.

Florica mărturisește că mama ucigașă s-a văzut ultima dată cu o cumnată, apoi s-a întors acasă și a făcut iar cale întoarsă.

Soacra mamei ucigașe face declarații uluitoare

Nu a întrebat-o unde merge, crezând că-și va vizita o prietenă, așa cum făcea des, doar că plecarea de acasă cu tot cu copii s-a terminat cu un gest tragic.

”Nu știu nimic. Ea nu a spus la nimeni nimic. Nu se certau. Băiatul nu a fost acasă de trei luni de zile, îi trimitea bani. Eu vorbeam cu ea, dacă stăm în aceeași curte, cum să nu vorbesc? Ea a fost la o cumnată de-a ei, nu a spus nimic, a venit acasă cu copiii, s-a dus înapoi și când s-a dus... bună dusă. Eu atunci am zis că se duce la prietena ei pe care o are aici în sat, că se duceau mereu la ea și stătea cu copiii. Așa am crezut că e la prietena ei, atâta tot”, a declarat Florica, bunica celor doi copii, potrivit botoșaninews.ro.

Acum, în urma celor întâmplate, Florica mărturisește că nu s-a gândit niciodată că nora sa ar putea avea vreo afecțiune psihică.

Spune că își vorbeau zilnic, înțelegând, însă, că tânăra mamă era o fire mai rece, mai distantă și mai închisă.

I-a respectat spațiul, mai ales pentru că o vedea a fi o mamă dedicată, fără să ia în calcul că, de fapt, asta ar putea duce la moarte.

Acum, însă, familia este distrusă, se pregătește de înmormântarea celor doi copii. Unul a murit pe loc, iar altul urmează să fie deconectat de la aparate.

”Nu mi s-a plâns de nimic. Nu a dat nimic de bănuit ca eu să îmi dau seama că ea are dreptate. De unde să îmi dau eu seama? Că ea a zis că așa e firea ei, mai rece, mai închisă. Eu de unde să îmi dau seama că firea ei rece de fapt e boală? Nu sunt psiholog, psihiatru. Ea avea grijă de copii, îi spăla, îi îngrijea, le cumpăra tot ce aveau nevoie. Suntem distruși. Celălalt copil… trebuie să meargă băiatul să dea semnătură să îl scoată de la aparate. Așteaptă să se ducă băiatul”, a mai spus bunica.

În urma celor întâmplate, mai spune bunica îndoliată, acum fiul ei este distrus de durere. Și-a iubit nespus copiii și soția și, deși mai aveau discuții tensionate, nu se punea problema, spune ea, de vreo situație dură.

De altfel, subliniază și faptul că mesajul Lorelei, prin care a spus că ducea lipsa banilor, este total neadevărat.

Da, poate că a dispărut iubirea ori poate că s-a săturat de fiul ei, dar banii nu îi lipseau. Și asta pentru că tatăl copiilor era plecat să muncească și trimitea sume destul de mari acasă, lună de lună.

„E distrus, și-a iubit copiii din tot sufletul. Și pe ea a iubit-o, dar nu știu ce s-a întâmplat. Comentarii sunt multe, dar nu e adevărat. Mesajul pe care l-a dat ea, nu e adevărat ce a scris acolo. Da, poate că s-a măritat cu Alex ca să plece de acasă, poate acesta a fost un motiv, că a zis că îi pare rău că s-a măritat cu Alex. Și acum după ce a făcut doi copii și i-a crescut până la vârsta asta, să se ducă să facă așa ceva? În fiecare casă este câte ceva. Eu cred că nu există casă în care să nu existe câte o ceartă, dar nu îți iei copiii și faci așa ceva. Ei nu s-au văzut de trei luni de zile. El a lucrat la București. Într-o lună de zile, 35 de milioane i-a trimis. De ce spune ea că nu avea bani să ia jucării și haine la copii?”, a mai completat femeia îndoliată.