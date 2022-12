Ultimele clipe de viață ale celor doi tineri morți în accidentul din Sibiu au fost filmate! Sonja și Andrei nu au avut nicio șansă. Băiatul avea 19 ani și era fiul unui politician cunoscut

In articol:

Un accident teribil a avut loc pe străzile din Sibiu. Un băiat de doar 19 ani și o fată de 20 de ani și-au pierdut viața și un alt pasager a fost grav rănit în urma unui accident rutier.

Sonja și Andrei au murit în urma accidentului din Sibiu

La volanul mașinii era prietenul lor care a vrut să testeze puterea autovehiculului, însă au sfârșit într-un TIR parcat. Întreg accidentul a fost filmat cu ajutorul camerelor de supraveghere.

Accidentul s-a petrecut aproape de miezul nopții (19, spre 20 Decembrie), când cei patru tineri au ieșit să se plimbe cu mașina pe străzile din Sibiu. Șoferul aflat la volanul bolidului a trecut cu viteză pe lângă mașinile parcate pe bulevardul Mihai Viteazu, însă într-un moment, pierde controlul mașinii, lovește bordura, ricoșează și intră din plin într-un camion parcat. Momentul a fost surprins pe camerele de supraveghere. Echipele de prim ajutor au scos tinerii cu greu din mijlocul fiarelor.

„ Nu știu! Sunt fără cuvinte! Era și cel mai bun prieten al meu. Nu știu, nici nu pot să le sun familia să le spun, mi se rupe inima. Au venit să se plimbe cu mașina probabil și a scăpat mașina de sub control. Erau șoferi buni, conduceau de doi ani.”, a declarat unul dintre prietenii victimelor.

Pentru cei doi tineri, ambii din partea dreaptă a mașinii, medicii nu au mai reușit să le salveze viața, fiind prea târziu pentru ei.

Accident rutier în Sibiu. Andrei și Sonja au decedat [Sursa foto: Captură YouTube]

Cine sunt tinerii care și-au pierdut viața în accidentul cumplit din Sibiu?

Andrei, băiatul de 19 ani, era student la Sibiu și este fiul unui cunoscut politician din Brașov. Ce-a de-a doua victimă a accidentului a fost Sonja, fiica unui preot din Sibiu, în vârstă de doar 20 de ani. Tânăra avea planuri mari de viață, fiind studentă la o facultate din Viena.

Atât șoferul, cât și celălalt pasager, ambii cu vârsta de 20 de ani, se luptă între viață și moarte.

„ Un bărbat de aproximativ 22 de ani care a fost intubat, în comă, cu prognostic rezervat. Mașina era a tatălui lui Andrei. Tânărul de 19 ani avea permisul suspendat după ce în septembrie a fost prins băut la volan și a fost agresiv în trafic. În primăvara acestui an a fost amendat de mai multe ori pentru viteză. Acum, și-a rugat unul din pri e teni să se urce la volan. Lipsa de experiență a șoferului și viteza excesivă au fost fatale.”, a declarat Crinu Scridon, Serviciul Ambulanta Sibiu.

„ Pe fondul vitezei excesive, conducătorul autoturismului a pierdut controlul asupra autoturismului, a pierdut direcția de mers și a intrat într-un ansamblu TIR care se afla oprit pe partea carosabilă.”, a mai adăugat și Ana Maria Popa, Biroul Rutier Sibiu.

„ Cred că în jur de 120 de km/h. Am și verificat dând drumul manual la cronometru ca să văd în cât timp a trecut pe lângă acel TIR. Un TIR are 17 metri, mi-a ieșit aproximativ 0,5 secunde ceea ce înseamnă că se confirmă ce am văzut viteza de aproximativ 120 km/h. A tras de volan exact cum nu trebuie, în sensul că, a făcut așa cum face un șofer fără experiență.”, a declarat Titi Aur, expert conducere defensivă.

