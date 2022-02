Ultimele clipe din viața lui Valentin Gherebe! L-a văzut chiar înainte să fie găsit mort în apartament. Detalii tulburătoare

In articol:

Moartea lui Valentin Gherebe, fondatorul brandului Anonymous , a ridicat multe semne de întrebare. În urmă cu doar câteva zile, mai exact în data de 31 ianuarie, trupul neînsuflețit al afaceristului a fost găsit în propriul apartament. Potrivit unor surse judiciare, bărbatul a fost găsit într-o stare avansată de putrefacție, fiind decedat de mai multe zile, fără ca nimeni să își dea seama.

Urmează să se stabilească dacă Valentin Gherebe consumase vreo substanță înainte să moară

Polițiștii au demarat imediat o anchetă și un dosar pentru moarte suspectă, având ca mai încolo, în urma necropsiei, să se afle și cauza morții afaceristului de 43 de ani: unele surse spun că legiștii au dat ca și cauză a decesului un infarct miocardic, dar se așteaptă rezultatele examinării histopatologice, pentru a fi prelevate mostre din fiecare organ în parte, iar ulterior să se stabilească dacă Valentin Gherebe consumase vreo substanță.

La câteva zile de la moartea bărbatului, apar noi informații despre ce s-a întâmplat înainte ca acesta să fie găsit mort în apartamentul pe care îl deținea în Sectorul 1 al Capitalei. Se pare că Valentin ar fi fost văzut ultima dată pe 28 ianuarie, cu doar trei zile înainte ca oamenii legii să îi găsească trupul neînsuflețit.

Cel care l-a văzut a fost chiar paznicul blocului în care locuia, spun surse judiciare citate de Gândul.

A fost ultima dată când fondatorul Anonymous a fost văzut în viață, dar nimic nu prevestea ce avea să urmeze după doar câteva zile. Familia și prietenii sunt și acum în stare de șoc. Nimeni nu își explică ce s-a putut întâmpla. Un băiețel a rămas acum fără tată. Valentin avea un copil, rezultat în urma căsniciei cu fosta soție, de care divorțase recent și cu care se afla în proces.

Valentin Gherebe a lăsat în urma lui un băiețel. [Sursa foto: Facebook]

Cei care l-au cunoscut pe Valentin Gherebe au transmis mesaje dureroase pe contul de socializare, în urma pierderii acestuia.

„Mi-aș fi dorit să văd atât de multe mesaje despre tine atunci când erai în viață Valentin Gherebe.Ai fost un visător și un creator! Mă bucur că te-am cunoscut și îți mulțumesc pentru scurta călătorie oferită de proiectul tău Anonymous. Mă doare să știu că nu am putut să fac mai mult pentru a te ajuta să zâmbești mai des. MISSION FAIL FOR ALL OF US! Ne vedem dincolo și mai povestim. Drum lin să ai”, a postat unul dintre apropiații lui Valentin Gherbe pe Facebook.

