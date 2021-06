Ultimele cuvinte ale lui Florin Condurățeanu înainte de a muri. Ce i-a spus fiului său chiar înainte de a se stinge: "Mi-a spus ultima dorință"

Ultima dorință a lui Florin Condurățeanu [Sursa foto: MediaFax Foto] 16:59, iun 29, 2021 Autor: Ioana Stan

Florin Condurățeanu a murit și a lăsat în urma sa o mare de tristețe. Celebrul jurnalist s-a stins chiar în brațele fiului său.

Florin Condurățeanu a murit. Care a fost ultima sa dorință

Florin Condurățeanu s-a stins din viață la 71 de ani[Sursa foto: Captură YouTube]

Jurnalistul Florin Condurățeanu a murit la vârsta de 71 de ani. Jurnalistului i s-a făcut rău la birou și l-a sunat pe fiul său să-l aducă acasă. Deși a făcut toate eforturile să-și țină tatăl în viață, până la sosirea Ambulanței, jurnalistul a murit. Răzvan Condurățeanu, fiul lui Florin Condurățeanu, a făcut declarații emoționante de la căpătâiul tatălui său, depus la Casa Presei. Acesta a povestit, pentru România TV, care a fost ultima dorință a lui Florin Condurățeanu.

„Ultima dorință a fost: Vreau să mor la ziar și să mor în picioare”, a spus fiul lui Condurățeanu.

Florin Condurățeanu a murit în brațele fiului său. Care au fost ultimele cuvinte ale jurnalistului

Fiul lui Florin Condurățeanu, devastat de durere[Sursa foto: Captură YouTube]

Florin Condurățeanu s-a stins din viață chiar în brațele fiului său. În ciuda eforturilor de a-l ține în viața până la venirea medicilor, jurnalistul a murit.

„Vreau să vă spun că da, e adevărat, s-a stins în brațele mele. E foarte greu. L-am iubit foarte mult, m-a iubit foarte mult. Am avut o relație incredibilă, nu am fost doar tată-fiu, am fost prieteni. Nu pot să nu plâng când vorbesc despre el.

Ieri a fost cea mai urâtă zi. Ieri m-a sunat și mi-a spus să îl iau de la birou că nu se simțea bine. Pe drum mi-a spus că e bine, am avut încredere, eu l-am văzut că nu era într-o formă bună. Acasă, în fața ușii, a avut primul puseu de leșin. Apoi am aruncat cu apă pe el, l-am ținut în brațe, am făcut tot ce am putut să-l țin în viață, am sunat la salvare. Când a venit salvarea, el și-a dat ultima suflare.

În amintirea mea rămâne tata. Îmi amintesc cum ajuta pe toată lumea, era omenos. A fost un mare om de presă, mergeam pe stradă și întorcea toată lumea capul. Sunt mândru că mă cheamă Condurățeanu. Am avut multe amintiri frumoase. Cele mai frumaose erau când mergeam împreună în vacanțe”, a declarat Răzvan Condurățeanu pentru RomâniaTv.

Florin Condurățeanu va fi înmormântat, joi, la Cimitirul Bellu.