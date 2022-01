Ultimele cuvinte spuse de Mădălina Manole înainte să moară, înfiorătoare! Biletul care explica tot: „Vă implor!”

In articol:

Au trecut deja zece ani de la tragedia care a zguduit România: moartea Mădălinei Manole, „fata cu părul de foc”, așa cum era numită. De atunci și până acum, familia regretatei artiste nu are liniște și vrea să facă dreptate.

Fratele Mădălinei a declarat în repetate rânduri că nu crede că sora lui și-a luat viața, așa cum se știe chiar și până în ziua de azi. Au curs acuzații la adresa fostului ei soț și tatăl copilului, Petru Mircea, pe care pe vremea când încă erau în viață, părinții cântăreței l-au considerat vinovat de moartea fiicei lor.

S-au stins și ei, la câțiva ani după moartea Mădălinei Manole, cu regretul că nu au reușit să afle vreodată adevărul despre tragedie. Părea că asupra familiei s-a abătut un adevărat blestem, dar nimeni nu a reușit să înțeleagă cu adevărat ce s-a întâmplat în acea zi fatidică.

Biletul de adio pe care l-a scris înainte de moarte, cutremurător

Și cu toate că există încă îndoieli în privința sinuciderii „fetei cu părul de foc”, biletul de adio pe care l-a lăsat înainte să recurgă la gestul extrem spunea totul.

Rândurile scrise cu durere și regret în suflet par să lămurească motivul pentru care artista a decis să își pună capăt zilelor.

Mădălina nu ar mai fi fost mulțumită cu viața ei, deși adusese pe lume un copil, visul oricărei femei.

Mesajul ei e cutremurător. A cerut iertare tuturor și i-a rugat pe toți să nu o judece pentru ce urma să facă:

„ Mi-a daruit Dumnezeu – cel mai frumos si curat suflet din lume, Puiu al meu, – cel mai mare si minunat dar, copilasul nostru, – cei mai buni si sacrificati parinti din lume, – frate drag, nepoti dragi, rude, prieteni, atata lume cu suflet curat in jurul meu! Nu le merit, nu stiu ce sa fac cu ele, cum sa am grija de ele, cum sa le fiu de folos! Sunt o neputincioasa, o nevrednica, o complexata, am un milion de defecte si astea ma fac sa gandesc ca trebuie sa ma opresc aici cu viata mea!

Nimeni altcineva nu e vinovat de starea mea, doar eu, voi toti ma iubiti si mi-ati aratat lucrul acesta mereu, tot timpul! Si totusi eu gandesc ca trebuie sa ma opresc aici cu viata! Asa gandesc eu, asa trebuie! Cum sa inchei randurile astea? Cum? Sunt de neiertat, ma gandesc la voi toti, dar si la ce sa fac sa nu mai fiu!

Pui mic sa ramana o perioada la Botosani, cu mama si tata! Poate ma va ierta, mai tarziu! Cand va fi mare. Puicu meu – ai grija de tot, atat cat poti si ai mei scumpi sa ma ierte, atat pot sa gandesc, am ajuns aici numai din vina mea! si sa-l iubească mult pe Puiu, ramane sufletul meu pentru tot ce a facut pentru mine, pentru sufletul lui!”

Nu ma judecati, nu va judecati dragii mei parinti si frate, mergeti inainte de dragul copilului nostru si de dragul lui Mihaita, va implor! Vinde tot ce se poate vinde, casa, orice, teren, dar vreau sa ramana bani pentru pui mic (scoli), si… pentru Mihaita, Marian, Mihaela”, a scris Mădălina Manole înainte să recurgă la gestul șocant.

