Ultimele detalii despre starea de sănătate a Dianei Gureșoaie! Cum se simte bruneta, după ce a fost externată din spital: „Aș fi putut rămâne cu un defect de mers”

In articol:

Diana Gureșoaie a trecut prin clipe grele, asta după ce pe data de 4 august a suferit un accident, în urma căruia a ajuns de urgență la spital. Mai precis, bruneta se întorcea din oraș, iar atunci când a ajuns la locuința sa, aceasta a sesizat că și-a pierdut cheile de la casă, așa că a încercat să spargă geamul de la balconul său cu piciorul, pentru a intra

în apartament.

Bruneta a scăpat de pericolul de a-și pierde piciorul, datorită medicilor care au intervenit la timp. Tânăra a stat câteva zile internată în spital pentru a fi sub atenta observație a cadrelor medicale, iar acum se află acasă. De asemenea, recent, Diana a făcut noi declarații despre starea sa de sănătate.

„Încă trebuie să mai stau două săptămâni cu piciorul în gips”

Diana Gureșoaie a tras o sperietură serioasă, asta după ce a suferit un accident pe data de 4 august, atunci când a încercat să-și spargă geamul de la balcon cu piciorul, pentru a intra în casă. În urmă cu câteva zile, bruneta a fost externată din spital, iar acum se află acasă.

Citeste si: Diana Gureșoaie a fost externată din spital, după ce a fost la un pas să-și piardă piciorul. Cum se simte în aceste momente: „Efectiv sunt imobilizată la pat”

Citeste si: Schimbări pentru călătorii care utilizează metroul. Cât vor aștepta oamenii în stațiile de metrou?- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Tinerei i s-au scos firele, însă chiar și așa, aceasta trebuie să mai stea cu piciorul în gips două săptămâni, conform recomandărilor medicilor.

De asemenea, un lucru ce o cam supără pe brunetă este că nu își poate realiza antrenamentele pe care le făcea zilnic, însă spune că va avea grijă de ea, pentru a se recupera rapid.

De asemenea, Diana Gureșoaie a mai adăugat că, lovitura a fost la doar un milimetru de tendon, iar dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, bruneta risca să rămână cu un defect de mers.

Citeste si: Diana Gureșoaie, prima reacție de pe patul de spital: „Am nevoie de liniște”

„ Mi-au scos firele. Cu toate astea, încă trebuie să mai stau două săptămâni cu piciorul în gips. Așa că mai am de tras un pic.(...) Pentru mine e un mare impediment, că nu pot să-mi fac antrenamentele.(...) Stau mai mult în pat, nu vreau să-l forțez, pentru că m-am speriat destul de tare și eu. Acum chiar m-am speriat. O să fiu mai fetiță de acum înainte, pentru că am trecut printr-o perioadă destul de grea. A fost destul de serios. Am fost la un milimetru de a-mi atinge tendonul. Aș fi putut rămâne cu un defect de mers. ”, a declarat Diana Gureșoaie, pentru un post TV.

Diana Gureșoaie [Sursa foto: Instagram]