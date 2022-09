Ultimele detalii despre starea de sănătate a Mioarei Roman: „Greul abia acum începe”! Cum se simte mama Oanei Roman în aceste momente

In articol:

Oana Roman este foarte activă în mediul online, în special pe Instagram, acolo unde păstrează mereu legătura cu fanii săi, ținându-i la curent pe urmăritorii ei cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci Oana Roman a oferit o serie de detalii, pe contul ei de Instagram, despre starea actuală de sănătate a mamei sale, Mioara Roman. Fosta soție a lui Petre Roman a fost operată de curând, iar acum, aceasta ar urma să fie externată, spune Oana Roman.

Deși medicii i-au explicat că greul va începe abia acum, căci recuperarea nu va fi una ușoară, Oana Roman privește pozitiv perioada ce va urma.

„Doctorii mi-au explicat că greul de abia acum începe pentru că recuperarea va fi complicată. Trebuie să ne gândim serios la cum vom gestiona această perioadă. Recunosc că sunt foarte îngrijorată. Voi căuta toate soluțiile și am credință.”, a declarat Oana Roman pe rețelele de socializare.

Surorile Roman sunt alături de mama lor

De asemenea, la rândul său, și Catinca este alături de mama sa, Mioara Roman, Oana precizând în mesajul de pe Instagram că sora

sa a preluat ștafeta pentru a se ocupa în continuarea de situația mamei lor.

Mai precis, Catinca Roman se va ocupa de externarea mamei sale, motiv pentru care Oana a spus că este mult mai liniștită, mai ales că a trecut printr-o perioadă grea.

„Primesc foarte multe mesaje și întrebări despre mama. Eu am reușit să plec aseară pentru că pe zi am reușit să organizez ce trebuie pentru ea, iar aseară s-a întors Catinca la București, de azi a preluat ea "ștafeta", ca să spun așa. Catinca a fost azi la mama, a vorbit cu doctorii, a vorbit cu cei de acolo de la centru pentru a organiza tot ce trebuie pentru externarea mamei și fiind Catinca la București am putut pleca liniștită.'' , a declarat Oana Roman pe rețelele de socializare.