Ultimele detalii despre starea de sănătate a Roxanei Ciuhulescu: „Am fost anchilozată”. Blondina a ajuns pe mâinile medicilor

In articol:

Roxana Ciuhulescu se confruntă cu probleme de sănătate și a fost nevoită să apeleze la ajutorul medicilor. Blondina a vorbit recent despre starea sa de sănătate, mărturisind că în ultima perioadă nu s-a simțit prea bine, mai ales că a depus mult efort, după ce s-a mutat într-o casă nouă.

De precizat este că, Roxana Ciuhulescu a tot amânat o intervenție chirurgicală, asta după ce s-a ales cu o ruptură de menisc și ligament încrucișat. Așadar, în ultima vreme, fosta prezentatoare TV s-a confruntat cu dureri insuportabile de spate, motiv pentru care a dorit să se consulte cu un medic specialist.

Citeste si: Roxana Ciuhulescu a fost hărțuită de un fotbalist! Vedeta, detalii uluitoare: „Mă suna și ziua și noaptea”

Mai mult decât atât, blondina a mai spus că nu se mai putea mișca, având în vedere că are discopatie, așa că a decis să facă o vizită în cabinetul specialistului.

Citeste si: "Doamne cat de bronzată ești!" Cum arată Andreea Mantea în costum de baie. Vedeta a făcut senzație pe rețelele de socializare- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Am fost anchilozată de spate, l-am vizitat pe domnul doctor Codorean că nu mă mai puteam mișca. Asta e, la 1.92 metri, te dor toate. Am discopatie”, a mărturisit Roxana Ciuhulescu, pentru playtech.ro.

Roxana Ciuhulescu [Sursa foto: Instagram]

Roxana Ciuhulescu s-a mutat în casă nouă

Din fericire, Roxana a reușit să se mute și în casă nouă, mai ales că a făcut anunțul cu ceva timp în urmă legat de acest aspect.

Blondina spune că a fost o perioadă destul de încărcată, având în vedere că a trebuit să se ocupe și de noua locuință, dar să meargă și la locul de muncă.

Citeste si: Roxana Ciuhulescu, sătulă de indiferența oamenilor! Prin ce a trecut vedeta: „Am început să plâng...”

„Ne-am mutat și am avut o perioadă foarte încărcată. Dimineața la birou, după amiaza am fost ocupați cu casa. Am muncit pe rupte. Am cărat de toate”, a mai spus Roxana.