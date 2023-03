Ultimele detalii despre starea de sănătate a Sorinei Guță! Verdictul pe care i l-au dat medicii. Trebuie să facă asta toată viața

In articol:

Sorina Guță a trecut prin clipe grele anul trecut, asta după ce s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, care i-au pus viața în pericol. Totuși, la momentul respectiv, specialiștii i-au recomandat să facă o operație la inimă, însă recent, în cadrul unui interviu, artista a povestit că medicii au decis să amâne intervenția chirurgicală, astfel că a fost pusă sub tratament.

De precizat este că, medicii au decis să amâne operația, asta pentru că starea de sănătate a cântăreței era un precară, motiv pentru care ar fi riscat să nu se mai trezească din anestezia generală.

”Nu m-am mai dus la operație la inimă. Mi-au dat tratament, am plătit vreo 4700 de euro, mi-au zis că nu mă pot opera, că în urma analizelor au zis că nu se poate să mă opereze că risc să nu mă mai trezesc după anestezie. Mi-au dat tratament, m-au ținut o săptămână în spital, atunci era Ramadanul la ei, mi-au dat tratamentul și au zis să plec acasă în România, că nu are rost să stau acolo, am luat tratamentul vreo 2-3 săptămâni, după care mi-au zis să mă duc înapoi”, a spus Sorina Guță, pentru Spynews.ro.

Sorina Guță trebuie să doarmă cu masca de oxigen toată viața

De asemenea, Sorina Guță a mai precizat că este sub tratament în continuare, cu precizarea că medicii i-au mai spus că trebuie să poarte masca de oxigen toată viața, în special noaptea, atunci când doarme.

”Am tratament în continuare, nu pot să dorm fără mască, două luni n-am mai folosit masca după tratament, dar acum iar am început, fără ea nu se poate. În Germania mi-au zis că oxigenul de zi trebuie să-l iau toată viața, iar noaptea trebuie să dorm cu această mască toată viața”, a mai spus Sorina Guță.

