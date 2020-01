Timp de câteva luni, între Andreea Antonescu și Ștefan Manolache lucrurile păreau să se așeze așa cum și-ar dori orice îndrăgostit, iar imaginile pe care cei doi le-au șters de pe conturile lor de socializare dovedeau cu prisosință asta.

Mai mult, cu doar câteva ore înainte de despărțirea lor, pe când cei doi păreau că se distrează de minune împreună, în Iași, Andreea Antonescu și Ștefan Manolache s-au filmat în timp ce aveau, în mașina cântăreței, o discuție relaxată. Mai exact, cu zâmbetul pe buze, Ștefan manolache îi prezenta Andreei Antonescu frumusețea Iașiului, povestind despre Dealul Copoului și întâmplările din secolul XIX, cele care îi aveau drept „eroi” pe Ion Creangă, Mihai Eminescu și bodegile în care se ”distrau” ei. Mai mult, Ștefan recunoștea, cu zâmbetul pe buze, că și el este adeptul unor asemenea momente (petrecute prin cârciumi), lucru pe care îl interzice, în glumă, făcând aluzii la sarcina inexistentă a Andreei Antonescu, cântăreței.

Iar Andreea Antonescu, râzând din toată inima, a intrat în jocul fostului ei iubit, comentând pe seama presupusei sale sarcini la modul în care a dat de înțeles tuturor totuși că așa ceva nu există.

Andreea Antonescu s-a despărțit de Ștefan Manolache! Primele declarații

Dar, la doar câteva ore de la filmarea în care cei doi râdeau relaxați și păreau că se bucură din plin de momentele petrecute împreună, Andreea Antonescu și Ștefan Manolache și-au spus ”adio”, au șters toate imaginile cu ei împreună și, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, artista dezvăluia motivele despărțirii. ”Da, ne-am despărțit”, ne-a confirmat informația Andreea Antonescu.

Motivele, ne-a explicat talentata artistă, sunt ușor... difuze, dar decizia lor este una cât se poate de serioasă. ”Noi am decis ca în relația pe care o avem să stăm atât timp cât ne simțim bine amândoi. Ieri (duminică, n. red.) am fost la Iași, am discutat și... ne-am despărțit. Nu pot să explic exact din ce motiv, dar lucrurile sunt clare acum pentru mine, nu mai sunt într-o relație cu Ștefan”, ne-a explicat Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu, bănuită că ascunde o sarcină

„Pentru cei care îmi urmăresc frecvent story-urile, nu este un secret faptul că așa am încheiat anul 2019. (n.r. - mâncând sushi) Ce părere aveți? De bine ce m-am reîntors în București, m-au năpădit din nou poftele de sushi. Să sperăm că nu este niciun motiv sau vreo cauză pentru asta”, a spus Andreea Antonescu, glumind. Iar declarația făcută a inflamat toate spiritele, lumea bănuind că Andreea Antonescu și Ștefan Manolache așteaptă un copil, lucru negat de artistă.

”Și pe mine m-a luat prin surprindere această sarcină. Adică, la fel ca și alții, am aflat din presă că sunt însărcinată, dar, ce pot să spun, mă bucură. Accept și felicitările, nu e problemă, dar, ceea ce pot să spun cu siguranță, le primesc degeaba, nu se pune problema că aș fi însărcinată”, ne-a spus, duminică, înainte de despărțirea de Ștefan Manolache, râzând, Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu a explicat de ce divorțează de Traian Spak

Andreea Antonescu a explicat că în relația pe care a avut-o cu Traian Spak nu s-a pus niciodată problema unor infidelități, așa cum s-a speculat după ce a lansat, recent, o melodie care i se potrivește ca o mănușă și care pare să fie inspirată din viața ei din ultima perioadă. ”Sunt persoana care nu caută. Nu căuta pentru că vei găsi, ce rost are? Întotdeauna, de fiecare dată când am fost în țară am avut foarte multă treabă, n-am stat să mă gândesc la alte lucruri, n-am stat vreodată să îl sun pe Traian, să îl controlez, să văd unde e, cu cine e, de ce e, nu am stat să îi caut în telefon și nici nu aș face așa ceva... Nu am simțit lucrurile astea... Și dacă s-ar fi întâmplat , eu una nu am aflat și nici nu aș vrea să știu... Bine-voitori au mai tot fost pe lângă mine care mi-au sugerat, care au încercat să îmi transmită, dar nu am stat să îi ascult. Nu vreau, atât timp cât mi-e bine, nu are rost să îmi complic viața, îmi plac lucrurile simple, în general...”, ne-a spus, în exclusivitate, Andreea Antonescu.

”Nu mai avem aceleași visuri și drumurile noastre nu se mai intersectează. Decât să fim doi oameni triști într-o relație prefer să fim doi oameni fericiți care sunt prieteni și care știu ce scop au în această viață: Sienna. Noi ne înțelegem foarte bine în continuare... (...) El nu cred că este la fel de împăcat cu această despărțire și... (...) Pentru bărbați este ceva mai dificil, culmea, am remarcat acest lucru. Bărbații suferă mai mult decât noi, femeile...”, a mai spus, în studioul WOWbiz.ro, Andreea Antonescu care, acum, s-a despărțit și de Ștefan Manolache.