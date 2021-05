Ultimele imagini cu Ion Dichiseanu în viață. Actorul a murit astăzi

In articol:

Ion Dichiseanu s-a stins din viață, joi, 20 mai, la Spitalul de Urgențe Florească. Vestea a venit ca un trăsnet, ținând cont de faptul că fiica artistului declara că starea de sănătate a tatălui său s-a îmbunătățit.

Ultimele imagini cu Ion Dichiseanu în viață

Marele actor s-a stins din viață din cauza unor probleme de sănătate. De mai bine de 3 luni, artistul era internat în spital, iar Ioana spera ca tatăl ei să meargă cât mai repede acasă. Ultimele imagini cu Ion Dichiseanu au fost în luna octombrie, atunci când a oferit un interviu pentru un post de televiziune.

Citeste si: Ultimele declarații făcute de actorul Ion Dichiseanu. Ce i-a spus fiicei sale, înainte să moară: "Mi-a spus că vrea să vină acasă"

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

La momentul respectiv, scriitorul era împlinit cu viața pe care o are, ci doar puțin supărat pe faptul că nu și-a putut sărbători ziua de naștere cum se cuvine din cauza pandemiei de coronavirus. Cu toate că nu și-a petrecut ziua alături de toți oamenii apropiați, actorul declara că a primit o mulțime de mesaje de ziua lui, fapt care l-a bucurat extrem de tare.

actorul Ion Dichiseanu[Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Veste tragică în România! Actorul Ion Dichiseanu a murit la vârsta de 87 de ani

”Am plecat din București, la cuscri mei. Nu am putut să îmi fac ziua la restaurant, așa cum făceam de obicei, dar mă simt bine. Toți prietenii m-au sunat și mi-au dat mesaje. La telefoane am răspuns cât am putut, că am mai băut și eu, am mai dansat aici cu toții. Dar mi-e dor de petrecerile acelea mari, cu prietenii, cu lăutarii, dar acum m-am conformat. Oircum la noi începem să sărbătorim trei zile, prima data ziua mea, apoi ziua fiicei. Trei zile și trei nopți. Am primit deja și cadouri, multe, sticle de tot felul, eșarfe, parfumuri, cămăși, pulovere, încă nu le-am despachetat pe toate. Dar, în mod deosebit, îmi doresc un Mercedes decapotabil, mi l-a promis fie-mea. Aș vrea să merg cu noua mașină prin Europa”, a spus Ion Dichiseanu, în cadrul unei emisiuni, în octombrie.