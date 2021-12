Ultimele imagini cu „Ion Șmecherul” în viață! Fanii au observat imediat: „A simțit săracu' că moare”

In articol:

Vestea că „Ion Șmecherul” a murit a întristat o întreagă comunitate de fani! Bărbatul era extrem de îndrăgist, după ce a apărut în multe dintre vlog-urile lui Iancu Sterp. Frații Sterp s-au oferit să îl ajute pe bărbat să își construiască o casă nouă.

Visul bărbatului s-a îndeplinit, însă nu a reușit să se bucure de el. Bărbatul a murit din cauza consumului de băuturi alcoolice, după ce a intrat în comă și nu s-a mai trezit.

În mediul online a apărut un videoclip cu „Ion Șmecherul”, filmat cu puțin timp înainte ca bărbatul să se stingă din viață. El a fost filmat în timp ce le ura tuturor sărbători fericite, iar fanii au observat imediat că el se afla sub influența băuturilor alcoolice.

„Mă aflu cu șefu Ionel. Vă pup! Sărbători fericire, un an nou fericit, un Crăciun fericit! Să trăiască lumea!”, spunea bărbatul în cadrul videoclipului.

Citeste si: Geta Sterp, în lacrimi după moartea lui „Ion Șmecherul”: „Să ne rugam ca Bunul Dumnezeu să il ierte!”

Citeste si: Fostul soț al Mihaelei Rădulescu, dezvăluire incredibilă despre ea: Am prins-o în pat cu...- bzi.ro

În secțiunea de comentarii, fanii și-au exprimat tristețea în legătură cu moartea bărbatului. Unii dintre ei susțin că bărbatul și-a presimțit moartea, motiv pentru care a făcut acele urări de parcă ar fi fost pentru ultima dată.

„A avut atâta noroc de o familie atât de bună precum familia Sterp, încât el nu trebuia decât s-o lase mai ușor cu băutura...😞 Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!🕯🙏 O să ne lipsești, prietene!😥”, „Exact! L-am văzut acum câteva zile!”, „A simțit săracu' că moare. Ne-a dorit Crăciun fericit, an nou fericit. Săracu, Dumnezeu să-l ierte 🥲🥲🥲🙏🙏🙏🙏”, sunt câteva dintre reacțiile oamenilor care l-au îndrăgit pe Ion Șmecherul.

Culiță Sterp, despre moartea lui Ion Șmecherul: „ Băutura nu e bună, fraților”

Culiță Sterp a fost cel care a anunțat motivul pentru care „Ion Șmecherul” s-a stins din viață fulgerător.

Bărbatul avea probleme cu alcoolul, iar organismul său a cedat după ce a intrat într-o comă alcoolică.

„Băutura nu e bună, fraților, noi tot timpul i-am spus să o lase mai moale și am vrut sa îl aducem pe drumul cel bun, dar e foarte greu cand ești dependent. El de o luna de zile era in concediu si a cam băut in fiecare zi, astazi a intrat in coma alcoolica si din păcate nu s-a mai trezit, i-a cedat organismul! 😢”, a mărturisit Culiță Sterp, pe rețeaua de socializare.

Familia Sterp l-a ajutat pe Ion să își ridice o casă nouă [Sursa foto: Instagram]