Ultimele imagini publicate de Karmen au uimit pe toată lumea. Adriana Simionescu, sora ei, a reacționat imediat când a văzut-o așa: „Nu mi se pare normal ce văd eu aici”

Karmen Simionescu se numără printre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară. Cântăreața este foarte activă în mediul online și împărtășește cu fanii momente din viața sa, indiferent că sunt vești bune sau mai puțin plăcute.

Recent, fiica lui Adrian Minune și-a șocat fanii cu una dintre postările sale. Chiar și sora sa, Adriana Simionescu, a reacționat, uimită de apariția brunetei.

Karmen, apariție neașteptată pe rețelele de socializare

Karmen Simionescu s-a făcut remarcată prin prisma talentului său muzical inconfundabil. În urmă cu ceva timp, cântăreața s-a lansat și în industria cinematografică, după ce a jucat într-un serial românesc. Tânăra pare că s-a acomodat repede cu statutul de actriță și îi place foarte mult ceea ce face.

Recent, fiica lui Adrian Minune s-a postat pe rețelele de socializare într-o ipostază șocantă, fanii reacționând imediat. Artista era plină de sânge pe față, însă totul făcea parte din serial, sângele fiind unul fals. De asemenea, și sora sa a comentat la fotografie, mărturisind că nu i se pare deloc normal ceea ce vede.

“Cam asa se moare!”, a scris Karmen Simionescu pe rețelele de socializare, desigur nu în adevăratul sens al cuvântului.

„Nu mi se pare normal ceea ce văd eu aici”, a fost reacția Adrianei Simionescu cu privire la postarea surorii sale.

Karmen, cu sânge pe față pentru rolul pe care îl interpretează în serial [Sursa foto: Instagram]

Provocările cu care s-a întâlnit Karmen de când este actriță

Karmen a demonstrat încă o dată că în momentul în care își propune ceva, totul va ieși perfect. Tânăra a dat dovadă de profesionalism și și-a dus la bun sfârșit orice secvență pe care a avut-o de interpretat în serial, însă recunoaște că a avut și momente dificile și cu adevărat provocatoare.

Citește și: ”Am crezut că nu o să fac față” Karmen a vorbit abia acum despre cea mai grea provocare a vieții sale. Prin ce a trecut fata lui Minune de când a devenit actriță

Citește și: ”Am început să plâng rău de tot” A presimțit Karmen Simionesc AVC-ul mamei sale? Artista a gestionat singură tragedia prin care a trecut Cati: ”Am fost cea care a luat decizii”

“Foarte multe am făcut pentru prima oară. M-am jelit, nu am plâns. A trebuit s ă joc secvența când tatăl meu din film murea, așa că, ca să o fac cât mai real, a trebuit să mă gândesc la asta și să mă pun în pielea personajului. M-am gândit la ce este cel mai cumplit pe lumea aceasta. Eu zic că asta am reușit pentru prima dată în viața mea.

A fost pentru prima oară în viața mea când m-a ținut cineva de gât, când m-a furat cineva, când mi-a pus un sac pe cap. I-am zis chiar mamei în timp ce citeam scenariul. Am crezut că nu o să fac față, în sensul în care trebuia să primesc un telefon, să diger informația, să vărs pe marginea drumului din cauza șocului și să trec prin tot felul de schimbări de stare. Am zis: “Mamă, cum fac asta?”. M-am pus pe pregătiri din prima secundă în care am primit scenariul. A fost destul de greu, dar de mică mi-am dorit să fac asta, să fiu actriță și să joc într-un film sau serial. Mi s-a și îndeplinit una dintre dorințele mele, m-am văzut pe marele ecran de la cinema, când am văzut premiera pentru sezonul doi”, a spus Karmen, conform Ego.ro.