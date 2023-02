„Ultimele mele apariții” Loredana Groza și-a întristat toți fanii cu anunțul făcut, la scurtă vreme după călătoria în India! Artista a fost obligată să facă asta

In articol:

Loredana Groza și-a început cariera muzicală de câteva decenii, încă de pe vremea în care se afla pe băncile liceului. Stilul nonconformist o urmărește de artistă încă de pe acea vreme, motiv pentru care, pe atunci, a avut de suferit în plan profesional. Regimul comunist nu se potrivea deloc cu stilul pe care cântăreața l-a abordat, iar consecințele negative nu au întârziat să apară.

Cu doar câteva minute în urmă, Loredana Groza a împărtășit cu fanii săi din mediul online o întâmplare neplăcută de care a avut parte pe vremea Comunismului, după ce a cântat pe scenă o piesă care, pe atunci, era considerat a fi un act de rebeliune. Totul s-a întâmplat în anul 1987, pe vremea în care artista era în clasa a XI-a. În acel an i s-a interzis să apară pe micile ecrane după ce a câștigat premiul I în cadrul Festivalului Tineretului la Costinești, după interpretarea piesei rock „Nu pot să cred”.

Citește și: Mama Loredanei Groza a vrut un alt viitor pentru fiica sa! Chiar tatăl blondinei a spus adevărul

Citeste si: Culiță Sterp și-a surprins fiul în lacrimi: „Ce mă fac?”. Artistul a fost vizibil afectat de acest lucru- kanald.ro

Citeste si: HARTA seismică a României. Zonele în care se poate produce oricând un cutremur puternic- stirileprotv.ro

Loredana Groza, începutul carierei muzicale marcat de obstacole

Chiar dacă în anul 1987 i s-a interzis să mai apară la televizor, Loredana Groza nu a ținut cont de obstacolele care i-au apărut în cale. Artista a continuat să facă ceea ce știe cel mai bine, să cânte, fiind și astăzi unul dintre cei mai controversați și, în același timp, talentați artiști de la noi din țară datorită atât vocii sale, cât și spectacolelor pe care le creează de fiecare dată pentru publicul ei.

Citește și: Fratele Loredanei Groza, detalii neștiute din copilăria lor. La ce sport a fost campioană artista, înainte să devină cunoscută: „Era foarte bună”

„Rock Girl 💪🏼 back to the 80’s “Nu pot să cred”... În 1987 eram elevă într-a XI a la Energetic în Onești și câștigam cu acest cântec scris de Alexandru Simu, premiul 1 la Festivalul Tineretului la Costinești, în plină epocă comunistă... Repercusiunile nu au întârziat să apară... Asta este printre ultimele mele apariții ale mele la TVR din acea perioadă... Chitara cu distors, rock-ul nu erau agreate, erau acte de rebeliune… and still they are... ~Lori from Onești🤘🫶🏻”, a scris Loredana Groza în mediul online.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de LOREDANA (@loredanagroza)