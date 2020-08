Ultimele tendinte pentru ochelarii de vedere

Ochelari de vedere[Sursa foto: https://www.pexels.com/photo/business-composition-desk-eyeglasses-393044/] O pereche de ochelari cool si moderni nu doar ca iti incadreaza corect fata si iti pun in evidenta trasaturile dar pot dezvalui si simtul tau pentru moda sau personalitatea.

In articol:

Din fericire, exista numeroase tendinte in privinta ochelarilor de vedere si branduri care iti permit achizitionarea celor mai frumoase modele. Esti curios sa afli care sunt cele mai interesante tendinte pentru ochelari de vedere in acest an? Tine cont de recomandarile noastre, din randurile de mai jos, ca sa vezi ce ti se potriveste.

Ochelari supradimensionati

Pentru a fi in tendinte, ai nevoie de rame moderne pentru ochelari de vedere, care sa te avantajeze. La moda sunt ochelarii de vedere retro, supradimensionati, care se potrivesc oricarui tip de fata. Poti alege dintre zecile de modele de ochelari de brand de la Fendi sau Jimmy Choo, care iti vor completa armonios fiecare tinuta.

Aviator

Modelele aviator sunt clasice si reprezinta solutia ideala pentru a corecta problemele de vedere. Se recomanda purtarea unor astfel de ochelari daca ai o fata patrata sau rotunda, care sa-ti incadreze perfect trasaturile.

Cu rame rotunde

Indiferent de forma fetei, poti achizitiona ochelari cu rame rotunde, groase si inchise la culoare, in voga in acest sezon. Daca nu esti fana acestui stil de ochelari, te poti indrepta catre un model cu rame discrete, aproape invizibile.

Citeste si: Anamaria Prodan dă cărțile pe față? Ce secret ascunde vedeta - evz.ro

Ramele colorate

Poti avea o tinuta la moda si cu ochelari de vedere! Include in outfitul tau si o pereche de ochelari cu rame colorate, potrivita pentru toate formele fetei. Sunt recomandate perechile de ochelari de vedere cu rame rosii, verzi, albastre sau galbene, usor de asortat la orice tinuta.

Cum alegi ochelarii in functie de forma fetei

Nu stii ce ochelari de vedere ti se potrivesc, in functie de forma fetei? Tine cont de recomandarile noastre!

La o fata ovala, se potriveste aproape orice model de ochelari, de la cei cu rama cat eye, pana la celebrii ochelari aviator. Motivul este simplu! O fata ovala are proportii echilibrate care sunt incadrate, cu succes, de orice pereche de ochelari. Cu toate acestea, este indicat sa te orientezi catre rame care nu acopera o mare parte din fata.

Daca ai o linie pronuntata a barbiei si unghiuri ascutite ale maxilariului, cel mai probabil ai o fata patrata. In acest caz sunt potriviti ochelarii de vedere care sa indulceasca usor trasaturile. Opteaza pentru cei cu rame rotunde, ovale sau rotunjite, in nuante deschise.

Fata rotunda este mai pretentioasa, atunci cand vine vorba despre alegerea ochelarilor de vedere. Totusi, ochelarii care se potrivesc cel mai bine unei fete rotunde trebuie sa fie mai lati decat obrajii, cu rame dreptunghiulare sau patrate.

O fata alungita iti ofera ocazia sa porti modele diferite. Fie ca optezi pentru ochelari de tip aviator, cu rame rotunjite, supradimensionati sau modele retro, toate iti vor evidentia in mod placut chipul.

Nu in ultimul rand, o fata in forma de inima poate fi pusa in valoare de o pereche de ochelari de vedere cu rame cat eye, mai groase in partea superioara si mai subtiri in cea in cea inferioara. Pentru acest tip de fata, ar trebui sa eviti ochelarii de vedere cu rame supradimensionate sau cu imprimeu.

Acestea sunt cele mai importante tendinte pentru ochelarii de vedere, de care poti tine cont pentru a face alegerea optima!