Ultimele vești despre starea de sănătate a Mioarei Roman! Fiica sa, Oana, a spus când ar putea fi externată: „Multe emoții”

Oana Roman nu a avut deloc o săptămână ușoară, asta pentru că în timp ce era plecată din Capitală, cu treabă, vedeta a primit un telefon care a devastat-o, mai precis că mama sa, Mioara Roman, a ajuns de urgență la spital.

Fiica lui Petre Roman nici nu a mai stat pe gânduri și a doua zi, dis-de-dimineață, s-a urcat în mașină și a plecat spre București, pentru a fi alături de cea care i-a dat viață. Femeia a avut multe emoții și spune că a stat în permanență cu grijă, însă se pare că acum lucrurile ar intra pe un făgaș normal.

Mai precis, recent, vedeta chiar le-a spus urmăritorilor de pe Instagram că speră ca mâine mama ei să fie externată din unitatea spitalicească.

„Am avut o săptămână grea și fizic și emoțional. Luni și marți am filmat și am făcut poze, marți seara am aflat că mama nu e bine și au chemat salvarea. Toată noaptea am stat cu emoții așteptând vești de la doctori eu fiind la munte cu treabă, miercuri dimineață m-am urcat în mașină și m-am întors la București ca să mă duc la spital la ea. A fost cu multe emoții pentru ea și m-am dus zilnic la spital, timp în care mi-am făcut și celelalte treburi. Aceste emoții în legătură cu mama mă secătuiesc de puteri. Nu dorm bine și stau cu grijă în permanență. Azi încerc să-mi trag sufletul.(...) Sper ca mâine să o externeze”, le-a transmis Oana Roman fanilor din mediul online.

Oana Roman a trecut prin momente grele, atunci când a aflat că mama sa a ajuns la spital

Oana Roman și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit cu sinceritate despre săptămâna grea prin care a trecut, după ce a aflat că mama ei a ajuns de urgență la o unitate spitalicească, confruntându-se cu probleme de sănătate.

Vedeta a spus că face tot posibilul să se pună pe picioare și să se concentreze asupra lucrurilor pe care le are de făcut, căci are nevoie de energie pentru tot ce va veni de acum încolo.

„Zilele astea încerc să mă întăresc singură mental și psihic pentru tot ce vine peste mine și să găsesc puterea să răspund de mii de ori la întrebarea: Cum e mama ta? Știu cât este de iubită, apreciată și respectată mama. În unanimitate. Dintotdeauna. Eu n-am reușit asta. Sunt contestată și hulită, dar sunt așa mândră că mama rămâne Icon, reper și model pentru atâta lume. Mereu îi spun cât este de iubită și de respectată pentru ca cred că nici acum ea nu realizează asta. Primesc mereu multe mesaje de la fiștii ei studenți care îmi spun cât a însemnat pentru ei ceea ce au învățat de la ea. Încă învăț și eu, deși foarte greu mai reușim o conversație. Acum 2 zile mi-a spus ceva care m-a răvășit pentru că în 3 cuvinte a reușit să îmi transmită ceva ce mi-a pus în balanță alegerile mele din viața personală mai ales. Și m-a pus pe gânduri.”, a scris Oana Roman, pe pagina personală de Instagram.