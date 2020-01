Povestea impresionanta a eroinei serialului “Gulperi” a ajuns aseara la final, telespectatorii, in numar urias, au urmarit deznodamantul povestii impresionante a lui Gulperi. Pe intreaga durata de difuzare a serialului, Kanal D s-a plasat aseara pe primul loc in topurile televiziunilor din Romania, atat pe targetul National, cat si All Urban, cu peste 20% cota de piata, pe fiecare segment monitorizat, conform datelor furnizate de Kantar Media.

Ultimul episod al serialului “Gulperi” a pozitionat Kanal D pe prima pozitie in topurile televiziunilor din Romania!

Aproape un milion si jumatate de fani ai serialului “Gulperi” au vizionat aseara Kanal D, in medie, in fiecare minut al difuzarii.

Marti, 14 ianuarie, in intervalul orar 20:00 – 24:45, Kanal D s-a clasat pe primul loc, cu 8,4% rating si 21,9% cota de piata, pe targetul National, si 7,8% rating si 20,2% cota de piata, pe targetul All Urban.

Serialul “Ma numesc Zuleyha” continua la Kanal D, telespectatorii il vor putea urmari in fiecare saptamana, de miercuri pana vineri, de la ora 20:00.