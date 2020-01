Vestea că bachetbalistul Kobe Bryant a murit a șocant sportivii, vedele și oamenii de rând din întreaga lume. Starul NBA avea doar 41 de ani și a murit ieri, 26 ianuarie, după ce elicopterul, în care se afla alături de fiica lui de 13 ani și alte șapte persoane, s-a prăbușit. Niciuna dintre cele nouă victime nu a supraviețuit.

Ultimul mesaj publicat de Kobe Bryant

Înainte de a murit, Kobe Bryant a publicat un ultim mesaj pe pagina lui de Twitter. L-a felicitat pe LeBron James, bashetbalistul care tocmai îl depășise în ierarhia all-time NBA, înscriind 33.644 puncte.

„Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 (n.r.:Continuă să duci jocul înainte, LeBron James! Mult respect, fratele meu #33644)”, este mesajul pe care l-a publicat Kobe Bryant pe Twitter.

Ghiță Mureșan, șocat de moartea tragică a lui Kobe Bryant

„Este o zi tare tristă pentru familia lui Kobe şi pentru familia NBA. Aş fi vrut să fie doar o poveste, iar Kobe a fost prea tânăr ca să se ducă. Aseară, LeBron James i-a doborât recordul de puncte şi toată lumea vorbea despre asta, iar acum uite! E o întâmplare nefericită. Nu suntem pe Pământ o veşnicie, dar aş fi vrut şi am fi vrut cu toţii ca el să stea mai mult cu noi. Kobe a fost extrem de iubit, nu doar ca jucător şi nu doar în lumea baschetului. Ci mai ales de copii, a fost iubit ca om. A convins mulţi copii să vină la baschet”, a declarat Ghiţă Mureşan, pentru News.ro.

Ghiță Mureșan a povestit nostalgic despre momentul când l-a întâlnit pe Kobe. De asemenea, el este singurul român care a jucat în NBA.

”Eu am jucat pe Coasta de Est, Kobe pe cea de Vest, dar ne-am întâlnit de câteva ori. Am jucat împotriva lui când era la începuturile carierei. Un talent imens, ce mai e de spus? A fost idol pentru mulţi iubitori ai baschetului şi a schimbat multe vieţi. Este extrem de trist că s-a dus. Putea să mai facă atât de multe în viaţă. Mai ales că are o familie atât de frumoasă. Sper ca familia lui şi familia NBA să treacă cât mai repede peste această tragedie”, a adăugat baschetbalistul român.

