Jassim-Mohamad Al Hamdani, concurent în emisiunea lui Liviu Vârciu de la Antena 1, ar fi murit în urma unui infarct. Bărbatul avea doar 33 de ani și a lăsat în urmă un fiu pe care îl iubea enorm, pe nume Zian Mayson Al Hamdani.

Jassim-Mohamad Al Hamdani a devenit cunoscut după participarea într-o emisiune televizată, unde spera să-și găsească jumătatea.

„Sunt din Otopeni. Tata este irakian, mama este româncă. Mă consider un tip foarte norocos. Am lângă mine doi părinți care au fost alături de mine în momente bune și în momente mai puțin bune. Am lucrat în Dubai timp de 9 ani. Am fost producătorul și project managerul unei emisiuni de talent show sportiv. Mă consider o fire sociabilă, optimistă și serioasă în ceea ce privește relațiile de lungă durată. Am fost căsătorit 12 ani și jumătate. Am un băiețel și am rămas în relații foarte bune cu fosta soție” , astfel se prezenta concurentul.

Ultimul mesaj postat de Jassim-Mohamad Al Hamdani

Pe pagina de Facebook, fostul concurent a postat un mesaj profund, care poate da de gândit tuturor. Jassim-Mohamad Al Hamdani a scris în limba engleză că cea mai strălucitoare flacără aruncă umbra cea mai întunecată. „The brightest flame casts the darkest shadow”. Alături de acest mesaj, bărbatul a postat o fotografie interesantă.

Ultima postare a lui Jassim-Mohamad Al Hamdani

Concurentul obișnuia să posteze des fotografii cu fiul său. Pe 1 iunie, el a publicat o fotografie cu micuțul, iar la descriere i-a urat la mulți ani. „La mulți ani, tati!”, scria el.

Fiul lui Jassim-Mohamad Al Hamdani

Veste tristă în televiziune

Liviu Vârciu este cel care a anunțat decesul, la finalul unei ediții a amisiunii pe care o prezintă. El a spus că Jassim Al Hamdani s-a stins din viață, însă fără să știe cauza decesului. La scurt timp, telespectatorii au început să își pună tot felul de întrebări despre moartea bărbatului, așa că au început să caute pe internet detalii. Sora tânărului nu a dorit să vorbească despre acest subiect dureros, însă se pare că un apropiat a reușit să afle tot adevărul.

„Se pare (ce am găsit pe Fb) că a suferit un infarct ! Oricum e trist” este mesajul pe care o tânără l-a scris.