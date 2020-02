Simina de la Puterea Dragostei este gravidă în șapte luni și abia așteaptă să aducă pe lume un băiețel, pe care îl va boteza Dominique Andrei.

În premieră pentru WOWbiz.ro, într-un live exclusiv, Simina de la Puterea dragostei a povestit că a avut până acum o sarcină ușoară. ”Nu am avut și nu am grețuri, nu am pofte. Nu mi-a fost deloc rău decât înainte de cununie când am răcit. Din păcate, prost stau la alte capitole, m-am îngrășat nouă kilograme și lucrul acesta mă îngrozește. Sincer, nu mai am nici cu ce să mă îmbrac și când văd că mi se ”dezvoltă burta” și nu mă mai încape nimic, îmi vine să plâng întruna”, a dezvăluit fosta concurentă de la Puterea dragostei.

Simina de la Puterea dragostei a decis în ce zi va naște! ”Fac cezariană”

Simina de la Puterea dragostei va aduce pe lume copilul în luna aprilie, pe la început, și a ales să nască prin cezariană. ”Dacă inițial, mi-am dorit să aduc pe lume copilul pe cale naturală, ei bine, acum, m-am răzgândit! Am discutat cu medicul meu și pentru mai multă siguranță, am decis să fac cezariană. Deja, m-am programat pentru 8 aprilie și sper ca totul să decurgă foarte bine, mai ales că am să am și familia alături de mine”, a afirmat actuala doamnă Loica pentru WOWbiz.ro!

Alex Zănoagă a luat o decizie șoc pentru nașterea copilului său! ”Știu că nu-i ușor pentru un bărbat, dar asta este dorința mea”

Dacă Simina a planificat totul perfect, până în cele mai mici amănunte, ei bine, soțul ei, la rândul lui, este pregătit pentru ziua cea mare. Astfel, spre surprinderea tuturor, inclusiv a nevestei, Alex Zănoagă a luat o decizie șoc pentru nașterea copilului său și anume, să fie în sală, să urmărească totul!”Eu m-am hotărât! Vreau să filmez nașterea, să fiu acolo, alături de Simina, să îmi văd primul copilul. Știu că nu-i ușor pentru un bărbat, dar asta este dorința mea. Mă vor scoate cu forța de acolo, eu vreau să rămân până la final, până în clipa în care mi se va spune că nu trebuie să mai îmi fac griji”, a menționat fostul concurent de la Puterea dragostei într-un live la WOWbiz.ro! Citește care a fost ultima analiză făcută de Simina de la Puterea dragostei pe kfetele.ro