Un adolescent de 17 ani și-a omorât mama cu 118 lovituri de cuțit: ”Am sugrumat-o şi am înjunghiat-o cu diverse cuţite”

Femeia în vârstă de 50 de ani s-a stins din viață, după ce a fost sugrumată și înjunghiată de fiul său. Incidentul care a șocat o lume întreagă a avut loc în Marea Britanie. Potrivit unor surse relația dintre mamă și fiu nu era una bună, tânărul de 17 ani se simțea controlat de femeie. Totodată, între cei doi au existat numeroase discuții aprinse cu privire la comportamentul tânărului.

Într-o dimineață, Rowan Thompson se întorsese acasă de la o sesiune de alergat. Ulterior, băiatul și-a omorât cu bestialitate propria mamă. Femeia de 50 de ani a fost sugrumată până la inconștiență în camera de zi din locuința de la Hambledon, Hants. Ba mai mult decât atât, după aproximativ 15 minute, tânărul s-a întors revoltat și a înjunghiat-o cu peste 118 lovituri de cuțit. De 38 de ori pe frunte, de 64 de ori pe gât și de 16 ori pe braț.

În urma impactului destul de puternic, femeia a murit. În plus, după ce și-a omorât mama, Rowan Thompson a sesizat imediat autoritățile unde le-a povestit că și-a omorât mama. Băiatul le-a spus polițiștilor să aducă un sac, pentru a scoate trupul neînsuflețit al victimei.

Înregistrarea telefonică a fost făcută publică

Înregistrarea telefonică dintre adolescent şi dispecerul de la serviciul de urgenţe din Winchester Coroner's Court, a fost făcută publică. Băiatul urma să fie audiat pentru crimă, odată cu împlinirea vârstei de 18 ani, dar a fost găsit mort la Spitalul Prestwich, Greater Manchester.

„Tocmai mi-am ucis mama. Am nevoie de cineva care să mă aresteze, pentru că asta se va întâmpla. Am sugrumat-o și am înjunghiat-o cu diverse cuțite, de ce nu. Nu respiră. Fratele meu mai mic este la școală, se întoarce mai târziu în seara asta. Aduceți un sac pentru corp sau orice aveţi voi. Sunt 99,9% sigur că nu respiră. Am început să o sugrum, ea a căzut pe podea. Am mai sugrumat-o puțin și m-am oprit apoi şi mi-am ținut mâinile în jurul ei. Apoi am început să o înjunghii. Ea este în sufragerie.”

Sursă: Observatornews.ro