La începutul anului, fanii serialului „Tânăr și neliniștit” primeau vestea că producătoarea filmului a murit, la vârsta de 91 de ani. Acum, aceștia primesc o nouă lovitură. Unul dintre actorii principali ai producției, Greg Rikaart, a fost diagnosticat cu COVID 19.

„A fost cea mai grea experiență din viața mea”

Actorul a aflat că a fost infectat după ce, timp de 11 zile a avut febră mare și dificultăți de respirație, iar în urma testului a fost depistat pozitiv.

Citeste si: Diana Dumitrescu, criticată aspru de fani! Vedeta nu a mai rezistat și a făcut asta

Citeste si: Nervi intinsi la maximum la „Survivor Romania”! In aceasta seara, inca o eliminare din echipa Faimosilor! Si in tabara Razboinicilor se ascut „sabiile”; Andrei si Lola, conflict deschis

„Sunt un tânăr destul de sănătos, de 43 de ani, care nu fumează, nu bea mult, mănâncă bine și face exerciții fizice în mod regulat, iar aceasta a fost cea mai grea experiență din viața mea.

În urmă cu două săptămâni, toată lumea din casa mea a avut o tuse, iar fiul meu a venit acasă de la școală cu febră mare. Toți s-au recuperat, dar starea sănătății mele s-a deteriorat.

M-am izolat de familia mea și sunt în carantină de sâmbătă, 14 martie. Am avut febră timp de 11 zile, am avut dificultăți de respirație și am fost diagnosticat cu pneumonie.

Azi e prima zi în care nu mai am febră, dar mi s-a spus să mai rămân izolat încă 72 de ore, apoi mă muta înapoi cu familia mea”, a scris actorul pe paginile de socializare.

Cei care urmăresc longevivul serial sunt fără doar și poate familiari cu numele şi înfățișarea lui Greg Rikaart, dar puțini sunt cei care știu că actorul este gay și este căsătorit cu producătorul Robert Sudduth din 2015, iar împreună au și un copil, un băiețel de 3 ani, născut prin mamă surogat.

Serialul „Tânăr și neliniștit” ar fi trebuit să sărbătorească anul acesta 47 de ani de la debut, dar toate planurile au fost date peste cap de moartea producătoarei Lee Philip Bel și de anularea filmărilor din cauza pandemiei care a lovit întreg mapamondul.