Un alt concurent de la Puterea Dragostei, în Republica Dominicană?! Robert Ionescu, după ce s-a antrenat cu Jador: ”M-am înscris la Survivor”

Robert Ionescu a dezvăluit că există șanse să ajungă la Survivor România 2021, acolo unde s-ar putea reîntâlni cu bunul său prieten, Jador.

În ultimele zile s-a creat o adevărată isterie pe rețeaua TikTok în legtură cu o presupusă participare a lui Robert la Survivor.

Robert Ionescu: ”În ianuarie, nu am vrut să merg”

Fostul participant la Puterea Dragostei a fost întrebat insistent de susținătorii lui dacă vrea să meargă în Republica Dominicană, iar acesta a răspuns că inițial a refuzat propunerea lui Jador, însă acum s-a răzgândit și chiar s-a înscris la casting. Ce-i drept, cam târziu, însă Ionescu spune că nu și-a pierdut speranța.

”Am fost întrebat de ce nu merg la Survivor sau de ce nu m-am înscris. Ei bine, să vă spun adevărul, J ador, înainte să plece, când a aflat că o să meargă la Survivor, m-a înterbat dacă aș vrea să mă propună la Survivor. Adică să mă duc să dau probe... Eu am spus că nu aș vrea, momentan, pentru că în ianuarie am avut programare la tatuaje, și după ce te tatuezi nu ai voie la soare...

Eu nu m-am gândit că pe TikTok vor face atât de multe vizualizări aceste întrebări ale voastre, au ajuns în trending multe întrebări despre Survivor... Oamenii mă vedeau acolo.

Robert Ionescu a fost concurent la Puterea Dragostei

Eu nu m-am înscris inițial, dar după ce au venit toate aceste solicitări, acum 3 zile m-am înscris pe site. Știu că, probabil, este prea târziu dar am înțeles că aceste TikTok-uri au ajuns la alți oameni și am înțeles de la domnul care se ocupă de mine că aș fi în vizor când iese cineva. Acum, eu nu știu ce să vă zic, nu vreau să mint, știți ce fel de om sunt, niciodată n-aș minți.

”Am făcut o întrecere cu Jador...”

Sunt două motive pentru care m-am înscris și vreau la Survivor. Primul are legătură cu mesajele primite de la oameni care mi-au dat putere și încredere în mine și al doilea ar fi Ionuț adică Jador, care este și el acolo. Pregătire sportivă am, nu obosesc, îmi place să alerg. Pe 30 decembrie, înainte să plece, am fost cu Jador la sală și am făcut o întrecere... ”, a povestit Robert Ionescu pe vlogul său.

Georgiana Lupu de la Survivor România, îndrăgostită de Jador? Cine a dat-o de gol: „Când îl vede pe Jador salivează"

Survivor România 2021 este în acest moment cel mai urmărit reality-show din România. Emisiunea se difuzează de joi până duminică, de la ora 20:00, la Kanal D.