Un angajat al unui magazin de reparații telefoane, propunere surprinzătoare din partea unui client: „Te rog să-i spui soției mele că...” VIDEO

Un angajat al unui magazin de telefoane a fost șocat atunci când a descoperit ce se afla într-unul dintre dispozitive [Sursa foto: Captură Tik Tok ]

Mani Warda lucrează într-un magazin de telefoane a primit din partea unui cuplu o comandă aparent ușoară, să repare un telfon care aparent părea spart. După ce cuplul a părăsit magazinul, tânărul a rămas perplex atunci când a găsit un bilet în interiorul telefonului. El a fost rugat de către iubitul femeii alături de care a venit în magazin să nu repare telefonul. Alături de bilet se afla și o bancnotă de 100 de dolari, drept mită.

„Acest client și soția lui au venit mai devreme în magazin și mi-au dat telefonul să-l repar. Am spus că-l voi repara. După aceea, am intrat în spate, l-am deschis și asta am găsit în interior", a declarat Mani Warda, tânărul care lucrează în magazin. El a filmat telefonul spart și biletul care era atașat de dispozitiv, după care a postat videoclipul pe contul său de Tik Tok.

Videoclipul lui Mani Warda despre acest incident a devenit viral, el a strâns peste două milioane de vizualizări și mii de comentarii. „Te rog să-i spui soției mele că telefonul nu este reparabil. Vrea să verifice istoricul apelurilor. 100 de dolari sunt ai tăi, mulțumesc", scrie în biletul lăsat de bărbatul infidel.

Mani Ward, angajatul care a ajuns viral pe Tik Tok [Sursa foto: Captură Tik Tok ]

Tânărul care a fost rugat să nu repare telefonul a luat decizia corectă! Ce s-a întâmplat cu soțul infidel

Mani Warda a postat videoclipul pe contul său de Tik Tok pentru a cere sfaturi în legătură cu decizia pe care ar trebui să o ia. Cele mai multe comentarii îl sfătuiau pe tânăr să nu accepte banii și să vorbească cu soția lui, căreia urma să afle întreaga situație și că, cel mai probabil, soțul ei o înșală.

Într-un final, el a luat o decizie. Femeia s-a întors în magazin să întrebe de telefon, iar tânărul i-a spus adevărul despre bilet. Mulți l-au lăudat pentru decizia pe care a luat-o Mani Warda și că a avut respet față de întreaga situație. Femeia s-a oferit să-i dea 200 de dolari să repare telefonul, însă tânărul a mărturisit că nu vrea să fie implicat.

Angajatul a fost luat la bătaie de bărbatul infidel[Sursa foto: Captură Tik Tok ]

Bărbatul infidel s-a întors în magazin să ceară telefonul, iar, spre surprinderea lui, a aflat că soția lui știa deja de bilețel. Bărbatul a avut o ieșire nervoasă, moment în care a încercat să-l atace pe angajat, care a fost nevoit să cheme Poliția pentru a-l putea liniști pe bărbat.