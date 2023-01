Un apropiat susține că ruptura dintre Georgiana Lobonț și soțul ei ar fi apărut înainte de vacanță. Motivul pentru care au ales totuși să plece în Maldive: „Au vrut să se distreze pentru ultima dată în postura de soți”

In articol:

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan se află acum într-o vacanță peste hotare, în Maldive, iar vestea că cei doi ar divorța a picat ca un trăsnet pentru fanii cuplului, căci pe rețelele de socializare postează în familia perfectă, iar mulți nu vor să creadă că separarea va avea loc.

Dacă deja Rareș Ciciovan a venit cu primele declarații despre divorț, spunând că într-adevăr presupusa ruptură s-a produs și ar urma să se separe definitv de cunoscuta artistă, mulți dintre internauți sunt de părere că totul este doar o strategie de publicitate, mai ales că Georgiana Lobonț și Armin Nicoară urmează să lanseze o nouă melodie.

Armin Nicoară, primele declarații după zvonurile că este motivul divorțului dintre Georgiana Lobonț și soț. Ce s-a întâmplat, de fapt, în Maldive: „Am sărutat-o”| EXCLUSIV

Ei bine, însă, chiar și așa, mulți dintre fanii cuplului sunt curioși să afle care este motivul pentru care cei doi soți au plecat împreună în Maldive, dacă chiar ar urma să divorțeze, iar un apropiat din anturajul celor doi chiar a dat o serie de explicații pe baza acestui subiect, mai ales că fanii au observat că în toate fotografiile cei doi continuă să-și poarte verighetele.

„ Biletele pentru acest sejur al lor în Maldive au fost cumpărate cu mult timp în urmă, și de aceea au ales, totuși, să plece împreună. În plus, o vacanță în Maldive nu este deloc ieftină. Au vrut să se distreze pentru ultima dată în postura de soți și să le facă o bucurie copiilor”, a declarat un apropiat de-al cuplului, pentru viva.ro.

Declarații lui Rareș Ciciovan, despre presupusul divorț

La scurt timp după ce au apărut zvonurile despre divorț, soțul Georgianei Lobonț, Rareș Ciciovan, a vorbit public despre acest subiect, confirmând astfel că separarea oficială ar urma să se producă în curând.

„ Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu”, a declarat Rareș Ciciovan, pentru spynews.ro.

De precizat este că, jurnaliștii WOWbiz au încercat să ia legătura cu cei doi soți, însă niciunul dintre ei nu a răspuns.