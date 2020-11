Un artist celebru de la noi, operații estetice pentru Carmen de la Sălciua! ”Trebuia să fiu prezentabil pentru ea” Exclusiv

Karym si Carmen de la Salciua au filmat impreuna

Iar Karym, cântărețul cu care frumoasa Carmen de la Sălciua se pregătește să lanseze o nouă melodie, s-a pregătit intens pentru întâlnirea cu senzuala artistă.

Mai exact, Karym a decis să se ocupe la modul cel mai serios de felul în care arată, cu atât mai mult cu cât, alături de Carmen de la Sălciua a filmat, de curând, un videoclip. Și, pentru a dovedi că pune mare preț pe felul în care arată, așa cum face și artista alături de care își lansează noua melodie, Karym a trecut prin cabinetul medicului estetician.

”Nu este vorba de o operație estetică propriu zis. Am făcut doar câteva ajustari care m-au ajutat să fiu în cea mai bună formă pentru filmări. Nu le-am făcut pentru mine personal, sunt foarte mulțumit de mine, dar le-am făcut pentru carieră. Și cum colaborarea cu Carmen de la Salciua este una foarte importantă am decis să fac acest pas, mai ales că trebuia să fiu prezentabil pentru ea. Și sunt mulțumit de cum apărem împreună în imagini”, ne-a spus Karym, în exclusivitate.

Carmen de la Salciua a fost incantata de cum arata Karym

Iar la filmări, Carmen de la Sălciua și Karym s-au înțeles de minune, iar artista a observat imediat schimbările pe care și le-a făcut cântărețul la figură. ”Pari mai tânăr, ce ai făcut?”, i-a spus Carmen de la Sălciua, amuzându-se copios, iar Karym, sincer, i-a răspuns parcă glumind: ”M-am pregătit, trebuia să fiu impecabil pentru tine, nu?”.

Karym s-a pregatit pentru filmari

Carmen de la Sălciua, chinuită la filmări de Karym

Carmen de la Sălciua și Karym au filmat, de curând, împreună pentru cea mai nouă piesă ale lor, o colaborare care promite să fie una de excepție. Și, având în vedere efortul pe care cei doi, timp de două zile, l-au depus la filmări, nici nu prea are cum să fie altfel. De altfel, la filmarea videoclipului, Carmen de la Sălciua a recunoscut, la un moment dat, că abia se mai ține pe picioare, obosită până peste poate de călăritul în manej la care a fost supusă. ”Karym, dacă știam că e așa greu să mă îndrăgostesc, scoteam scena asta”, glumea Carmen de la Sălciua, vizibil obosită din cauza călăritului. Mai mult, după aproape două ore în care a stat doar în șaua calului, artista a recunoscut că abia se mai ține pe picioare, cerând ajutorul, mai în glumă, mai în serios, ”argatului” alături de care filma. ”Karym, am febră musculară la picioare, nu mai pot! Hai să terminăm repede, nu mai am putere”, a spus frumoasa Carmen de la Sălciua.