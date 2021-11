Un asteroid periculos se apropie de Pământ! Efecte dezastruoase în cazul unui impact

In articol:

Asteroidul cunoscut sub numele de „2018 AH” are un diametru estimativ între 84 și 190 de metri și este considerat aproximativ echivalent cu asteroidul Tunguska, care a lovit Pământul în anul 1908 și a produs pagube materiale semnificative. Este de așteptat ca asteroidul să treacă pe lângă Pământ pe data 27 decembrie 2021, la o distanță de peste 4,5 milioane de kilometri, a raportat The Jerusalem Post.

„2018 AH” a mai trecut pe lângă Pământ în anul 2018, la o distanță de 296.758 km, mult mai aproape decât cea care urmează să aibă loc în luna viitoare. În cazul în care un asteroid de asemenea dimenisiuni ar lovi planeta ar exista pagube uriașe.

Un asteroid uriaş va trece pe lângă Pământ





[Sursa foto: PixaBay]

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

„Fenomenul Tunguska", asteroidul care a lovit Pământul în anul 1908

În anul 1908, un asteroid de mari dimensiuni a a explodat în aer a provocat distrugeri pe o suprafaţă de mii de kilometri. Asteroidul a lovit zona Tunguska din Rusia. Au fost raportate pierderi omenești în urma „fenomenului Tunguska", însă norocul a fost ca zona lovită să fie una nepopulată. Pagubele materiale au fost, însă, semnificative, fiind vorba despre 80 de milioane de copaci distruși și vânturi cu rafale puternice care s-au resimțit până în Statele Unite

și Indonezia. Un bărbat s-a aflat la aproximativ 65 de kilometri de locul impactului și a povestit prin ce momente de necrezut a trecut.

Citeste si: Profețiile sumbre ale lui Nostradamus pentru anul 2021! Ce a prevăzut astrologul pentru omenire: războaie, cutremure și cipuri

„Cerul parcă s-a despicat și o flacără a apărut deasupra pădurii. În acel moment, aerul a devenit atât de fierbinte încât nu am mai putut suporta. Parcă îmi luase foc cămașa. Din partea de nord simțeam o căldură puternică. Am vrut să-mi smulg cămașa de pe mine și să o arunc jos. Dintr-odată, cerul s-a întunecat și s-a auzit o bubuitură puternică, iar suflul m-a aruncat la câțiva metri. Mi-am pierdut cunoștința pentru o clipă. Întreg pământul s-a cutremurat", a dezvăluit martorul.