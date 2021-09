Un autobuz plin cu pasageri a luat foc! “Cumpărăm autobuze vechi…”

incendiu autobuz Târgu Mureș [Sursa foto: PixaBay] 19:00, sep 15, 2021 Autor: Andrada Bratovianu

In articol:

Un autobuz plin cu pasageri a luat foc în mers, pe Bulevardul Pandurilor din Târgu Mureș, una dintre cele mai circulate zone ale orașului.

Șoferul și-a dat seama că ceva nu este în regulă în momentul în care au început să iasă flăcări din motor.

Acesta a vrut să ajungă la garaj să remedieze problema, însă nu a mai apucat, deoarece incendiul deja izbucnise.

Conducătorul auto a încercat să potolească flăcările cu un extinctor, însă între timp a ajuns un echipaj 112.

Incidentul s-a petrecut marți dimineața, la o oră în care traficul era intens. Din fericire, pasagerii au coborât la timp și astfel nu există victime.

"Cred că filtrul de particule, nu știu încă. Nu am avut probleme niciodată. Cu două stingătoare am încercat să sting, nu am reușit. În stație au coborât omaneii, aici nu era nici un călător" explică șoferul.

Flăcările au cuprins din senin autobuzul

Martorii afirmă că flăcările au izbucnit din senin și nu a durat prea mult până întregul autobuz a fost cuprins de un fum negru, gros.

"A ars totul în spate, la motor, plasticul, firele, așa că asta nu e de folos. Sunt autobuze vechi și la un scurt a luat foc. În mers a luat foc.

Au încercat să stingă cu stingătoare, dar focul se extindea foarte repede. La început era doar fum, după aceea, focul" povestește unul dintre martori.

Situația nu a fost atât de gravă, însă, totuși, pentru a opri incendiul, a fost nevoie de intervenția pompierilor.

"Detașamentul de Pompieri Târgu Mureș a fost solicitat să intervină la un incendiu de autobuz. La sosirea gărzii de intervenție, incendiul se manifesta cu flacără și degajări de fum la compartimentul motor al autobuzului, cu pericol de propagare la compartimentul călător" declară un reprezentant ISU Mureș.

"Noi cumpărăm toate rablele din străinătate"

Potrivit localnicilor, nu este primul incident de acest gen, acest lucru fiind cauzat vechimea și uzarea parcului auto.

"Problema e în felul următor: cumpărăm autobuze vechi, iau motoarele foc pe traseu și atât. Nu știi ce se întâmplă pe parcurs pe traseu. Nu poți să știi, nu știi cu ce defecțiune pleacă din garaj, de acolo, de la ateliere. Noi cumpărăm toate rablele din străinătate, că cineva așa vrea" mai spune șoferul.

În prezent, parcul auto al societății de transport local din Târgu Mureș este în curs de reabilitare, autoritățile făcând promisiuni privind achiziționarea de noi autobuze, ba chiar implementarea celor electrice.