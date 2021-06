Un autoturism aproape a fost înghițit de asfalt! A fost nevoie de intervenția unei platforme pentru a scoate mașina din craterul format

In articol:

Un autoturism a fost la un pas să fie înghițit de asfalt. Totul s-a întâmplat pe un bulverad din Craiova, iar la voan se afla șoferița care a tras o sperietură soră cu moartea, căci în primele secunde nici nu și-a dat seama ce se întâmplă.

Se pare că asfalul s-a surpat sub greutatea mașinii și a apărut un crater imens. Aceasta a avut nevoie de intervenția autorităților și a unei platforme pentru a scoate vehiculul din groapă.

Nu s-a stabilit cauza surpării asfaltului

Femeia de 39 de ani care se afla la volanul mașinii a parcat pe un bulvard din Craiova. Nu s-a așteptat la ceea ce a urmat nici măcar o secundă. Sub roata din față din dreapta a mașinii, asfaltul pur și simplu s-a suprpat din cauza greutății și s-a format un crater imens.

Poliția a intervenit în acest caz și mai mulți oameni au încercat să împingă mașina în speranța că o vor scoate din groapă, dar a fost în zadar. A fost nevoie ca o platformă să ia pe sus autoturismul. Oamenii legii au întocmit un proces verbal în baza căruia a fost eliberată o autorizație de reparație.

Reprezentanții primăriei Craiova spun că la fața locului s-a deplasat un echipaj al Companiei de Apă Oltenia care, însă, nu a reușit să stabilească cauza pentru care asfaltul s-a surpat. Oamenii care locuiesc în zonă spun că au observat încă de duminică faptul că asfaltul din perimetrul respectiv dă semne că cedează.

Ambulanță împotomlită în gropile dintr-un cartier din Capitală

Nu este un caz singular, din păcate. Gropile par să fie o nouă epidemie pe cale să izbucnească în România. Probleme au fost și în cartierul Militari, atunci când o ambulanță nu a putut ajunge la un caz din cauza gropilor și a inundațiilor. Exhipapul a rămas blocat, iar acienta a fost nevoită să se deplaseze pe jos până la salvare. Chiar și victima a explicat că și-a stricat mașina din cauza gropilor și că a căzut cu motocicleta chiar într-o groapă.

„ Săptămâna trecută am spart o baie de ulei, acum două săptămâni am căzut cu motocicleta în aceeaşi baltă. Aseară a avut nevoie însă de îngrijire medicală, aşa că a chemat ambulanţa. "Şoferul m-a sunat să îmi spună că nu are cum să avanseze sub nicio formă. Am încercat să îi explic cum să ocolească ansamblul, dar nu găsea adresa nici măcar pe Waze", a povestit victima pentru observator.ro