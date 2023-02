Un băiat de 11 ani din Iași, bătut cu bestialitate de profesorul său. Cadrul didactic l-a agresat pe copil chiar în casa acestuia, după care i-a propus să îl mediteze: „A scos cureaua de la pantaloni și a început să îl lovească”

In articol:

Un scandal fără precedent s-a petrecut la Școala Gimnazială Țuțora, din județul Iași. Un elev de 11 ani a fost bătut cu bestialitate de unul dintre profesori.

Cadrul didactic predă Tehnologia Informației- T.I.C

și a avut o ieșire rar întâlnită. Bărbatul a mers din senin la casa băiatului și a început să îl lovească.

După fapta pe care a comis-o, profesorul a încercat să o facă pe mama copilului să își retragă plângerea de la poliție. [Sursa foto: bzi.ro]

Profesorul l-a lovit pe băiat chiar în casa elevului

Alexandru, elev în clasa a V-a, a fost agresat de către profesorul Marian Curmei. Bărbatul a venit chiar la casa băiatului, după ce s-a simțit ofensat din cauza unui desen pe care l-a realizat copilul.

Profesorul a venit la casa lui Alexandru pentru a purta, chipurile, o discuție cu acesta. „Conversația” s-a transformat însă o bătaie în toată regula.

Elevul locuiește cu un asistent maternal, care îl îngrijește încă de când avea doar 11 luni. Femeia este extrem de afectată de violența care s-a petrecut chiar în gospodăria ei.

„În jurul orei 14:00 am participat la ședința cu părinții. În cadrul acestei ședințe nu s-a spus nimic negativ la adresa lui Alexandru. În după-amiaza aceleași zile, în jurul orei 16:00 am fost sunată de diriginte și m-a întrebat dacă sunt de acord să îl primesc în vizită pe domnul profesor de T.I.C (Marian Curmei – n.r.) pentru că are de precizat ceva în legătură cu Alexandru.

L-am rugat pe diriginte ca tot ce are de discutat profesorul să discute la școală sau de ce nu mi s-a spus la ședința cu părinții. A spus apoi că e în folosul lui Alexandru și am acceptat. L-am întâmpinat pe profesor la poartă, era pentru prima oară când îl vedeam. Mi-ar fi plăcut să se prezinte, dar nu a făcut-o. Intrând în casă, vizibil nervos, s-a năpustit asupra lui Alexandru, care se afla în sufragerie, pe canapea.

Până să ajung eu în cameră, deja îl lovea. De față cu mine a scos cureaua de la pantaloni și a început să îl lovească. Am intervenit de urgență și i-am cerut explicații, întrebându-l dacă e normal așa ceva. Avea în telefon un desen în creion, cu un chip de om, alături de gura acestuia era desenat ceva, ca un morcov. A spus că acea caricatură a fost trimisă către direcție. Eu nu am înțeles legătura dintre desen și profesor, nu apărea nicăieri numele acestuia și nici nu semănau”, a precizat Maria Petrescu, asistentul maternal care are grijă de copil, notează bzi.ro.

Femeia s-a dus glonț la poliție, iar superiorii profesorului au fost și ei anunțați de incident.

„Mama băiețelului, adică asistentul maternal, a sesizat și poliția, am trimis și noi asistentul social după ce am auzit, însă nu s-a făcut nimic încă. Femeia chiar a fost chemată la școală și au încercat să o convingă să-și retragă plângerea de la poliție. Ea mai are în grijă doi copii și a povestit că nu i s-a mai întâmplat așa ceva”, a menționat Cristinel Albu, primarul comunei Țuțora.

După ce l-a bătut cu cureaua, a vrut să îl mediteze

Însă situația este cu atât mai halucinantă, având în vedere că după ce l-a bătut, profesorul i-a propus lui Alexandru să îi ofere meditații.

„A dezmințit ideea cu raportul la direcție, calmându-se. Eu i-am explicat, mai mult tremurând, că nu e bine să intri în casa unui om și să faci așa ceva. El a precizat că vrea să îl ajute pe Alex, să facă pregătire cu el, dar eu nu i-am cerut acest lucru.

El, fiind foarte calm, eu, gândindu-mă la toate câte a făcut, mi-a fost teamă și l-am lăsat să-i ofere o mână de ajutor lui Alex la teme. Am urmărit foarte atent ce se întâmpla. În jurul orei 18:45 a plecat, spunând că va veni și ziua următoare să facă meditații cu Alex. Nu i-am răspuns absolut nimic.”, a mai spus Maria Petrescu.