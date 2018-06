Un baietel de 11 ani a fost sfasiat de doi caini! Animalele i-au distrus fata, pieptul si picioarele

Un baietel de 11 ani care se juca in fata casei cu alti doi prieteni, a fost atacat de doi caini care l-au mutilat pe copil, fara ca el sa se poata apara. Parintii micutului sunt revoltati si cer dreptate.



Baietelul de 11 ani din Liverpool se juca duminica intr-un parc, impreuna cu alti doi copii, cand a vazut ca spre ei vin in goana doi caini care pareau agresivi. Cei trei copii au reusit sa se urce pe un gard si cand au vazut ca animalele se indeparteaza, s-au dat jos, crezand ca pericolul a trecut. Insa cainii s-au intors si l-au atacat pe Lewis Barkley. Copilul a suferit muscaturi cumplite si doar printr-un noroc a scapat cu viata pentru ca unul dintre caini l-a muscat de fata la cativa centimetri mai sus de gat. Micutul are fata mutilata, este muscat de piept, spate si ambele picioare si a fost extrem de speriat.







Unul dintre prietenii baietelului a ramas fara un deget, dupa ce unul dintre cainii care i-au atacat pe copii i-a smuls varful degetului cu o muscatura.



