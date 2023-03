Un bărbat a descoperit după 6 ani de căsnicie că soția lui îi este soră! Au chiar și doi copii împreună: „Nu știu ce să fac”

In articol:

Povestea unui bărbat din Marea Britanie a făcut înconjurul lumii, asta după ce și-a povestit situația pe rețelele de socializare. Tânărul a fost abandonat la naștere, iar din acest motiv nu avea nicio informație despre familia lui biologică.

Cu toate acestea, însă, a reușit să-și întemeieze o familie, dar bucuria i-a fost umbrită după 6 ani de căsnicie, căci a aflat că soția lui îi este, de fapt soră.

Cum au descoperit cei doi că sunt, de fapt, frați

Bărbatul a povestit că cei ce au făcut descoperirea au fost chiar medicii. Femeia s-a îmbolnăvit, iar situația sa a fost cu atât mai gravă, căci a avut nevoie de un transplant de rinichi.

În acest sens, apropiații acesteia au dorit să o ajute, așa că s-au făcut numeroase teste de compatibilitate, iar printre cei care au făcut testele respective a fost și soțul ei.

Ulterior, medicii au observat o asemănare genetică mult peste limita obișnuită între cei doi, motiv pentru care soții au fost supuși unor teste suplimentare, iar rezultatele acestora au arătat că sunt frați.

"Soția mea s-a îmbolnăvit imediat după ce s-a născut fiul nostru și acum are nevoie de un transplant de rinichi. Am verificat la rudele ei și niciuna nu era compatibilă sau un donator viabil. Am decis să mă testez pentru a vedea dacă pot dona. Zilele trecute am primit un telefon în care mi s-a spus că sunt compatibil. Medicul a spus apoi că vrea să facă teste suplimentare din cauza unor informații din rezultatele testelor de țesut HLA (antigenul leucocitar uman). Nu am stat prea mult pe gânduri și am fost de acord", a declarat bărbatul, potrivit Mirror.

Bărbatul susține că nu știe cum să procedeze în această situație, precizând că o cunoaște pe soția lui de 8 ani și s-au căsătorit în urmă cu 6 ani.

"Am fost șocat și confuz. Mi-a explicat că, din cauza modului în care informațiile ADN se transmit din generație în generație, un părinte la un copil ar putea avea o potrivire de cel puțin 50 la sută, iar frații ar putea avea o potrivire de 0-100%. Era rar să ai o compatibilitate mare între soț și soție. Am întrebat ce înseamnă asta. Suntem înrudiți- nu, nu glumesc. Și nu știu ce să fac mai departe, dar știu că ar putea fi greșit. Este soția mea și mama copiilor noștri", a mai spus acesta.

Fotografie cu scop ilustrativ [Sursa foto: PixaBay]